«Ты хоть оргазм испытаешь перед смертью!»: трейлер четвёртого сезона «Рокового патруля»

HBO Max выпустила трейлер четвёртого сезона сериала про супергероев-неудачников «Роковой патруль». Ролик представляет новую угрозу — генерала Иммортуса, который прожил тысячи лет, изучая все способы ведения войны. В комиксах он возглавил криминальный синдикат, который по всеу миру добывал таинственные артефакты.

В сериале также вернутся Мишель Гомез в роли Мадам Роуг. А на огонёк ещё заглянет Марк Шеппард, который снова сыграет мага-оккультиста Уиллоби Киплинга. И, конечно, в кадре появятся полюбившиеся зрителям зубастые жопы.

Четвёртый сезон будет состоять из 12 серий. Сперва выйдет первая часть сезона — она стартует 8 декабря.