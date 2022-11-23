«Ты хоть оргазм испытаешь перед смертью!»: трейлер четвёртого сезона «Рокового патруля»

HBO Max выпустила трейлер четвёртого сезона сериала про супергероев-неудачников «Роковой патруль». Ролик представляет новую угрозу — генерала Иммортуса, который прожил тысячи лет, изучая все способы ведения войны. В комиксах он возглавил криминальный синдикат, который по всеу миру добывал таинственные артефакты.
В сериале также вернутся Мишель Гомез в роли Мадам Роуг. А на огонёк ещё заглянет Марк Шеппард, который снова сыграет мага-оккультиста Уиллоби Киплинга. И, конечно, в кадре появятся полюбившиеся зрителям зубастые жопы.
Четвёртый сезон будет состоять из 12 серий. Сперва выйдет первая часть сезона — она стартует 8 декабря.
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Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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