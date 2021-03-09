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    Ученые разработали имплант, который поможет слепым различать объекты

    9 марта 2021
    Владимир Гильен
    09.03.2021
    400
    0 минут на чтение
    Ученые разработали имплант, который поможет слепы различать объекты

    Швейцарские ученые разработали имплантат искусственной роговицы с более чем 10 тысячью электродов – изобретение может наделить слепых некоторой формой зрения.

    Имплантат присоединяется беспроводным способом к компьютерной системе, в свою очередь подсоединенной к специальной оправе от очков. Подключенная к этой оправе камера шлет сигналы к имплантату через компьютер, тем самым «зажигая» электроды. Подсвеченные электроды активируют зрительные клетки глаза, которые отправляют изображение в мозг.

    Такое видение представляет собой комбинацию белых и черных точек, которые помогут незрячим людям различать формы и, в итоге, объекты.

    На данный момент эта технология находится в процессе получения медицинской лицензии для использования на людях, испытание на которых ей еще предстоит пройти. Тем не менее, швейцарские разработчики утверждают, что технология работала именно так, как и ожидалось на моделях в виртуальной реальности.

    «Наша система предназначена для предоставления слепым людям некоторой формы искусственного зрения при помощи электродов, стимулирующих клетки роговицы», — объясняет профессор Диего Гецци из Швейцарского федерального технологического института в Лозанне.

    Каждый из 10500 электродов работает подобно пикселю на черно-белом телевизоре, либо включаясь («зажигаясь»), либо нет (оставаясь темными). Исследователи сравнивают эту форму искусственного зрения с созвездиями в ночном небе. Со временем, регулярно тренируясь, можно начать различать разные образы. Только в данном случае, люди будут наблюдать не Пояс Ориона, а окружающий их мир. 

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    Владимир Гильен
    Переводчик и журналист, мастер прожигать время за чтением книг. Люблю физику, твердую научную фантастику и комиксы.

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