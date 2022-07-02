Умер Леонид Шварцман — классик советской анимации и создатель образа Чебурашки

В возрасте 101 года скончался советский и российский художник-постановщик Леонид Шварцман, создавший мультфильмы «Чебурашка», «38 попугаев», «Котёнок по имени Гав». Об этом сообщил шеф-редактор «Союзмультфильма».

Шварцман стал мультипликатором киностудии «Союзмультфильм» ещё в 1948 году, а в 1975 художник также начал карьеру постановщика. Всего он участвовал в создании более 60 анимационных фильмов.

Именно он трудился над образом Чебурашки в мультфильме «Крокодил Гена». Среди других его работ — «Аленький цветочек», «Золотая антилопа», «Снежная королева», «Дядя Степа — милиционер», «Варежка».