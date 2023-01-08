Умер Оуэн Ройзман — оператор «Изгоняющего дьявола» и «Телесети»

В возрасте 86 лет из жизни ушёл оператор Оуэн Ройзман, работавший над культовыми фильмами «Изгоняющий дьявола» и «Телесети». О смерти Ройзмана сообщил представитель Американского сообщества кинооператоров.

Ройзман был номинирован на «Оскар» пять раз и в 2018 году удостоился Почетного «Оскара». Среди его работ — мелодрамы «Тутси» (1982) и «Французский поцелуй» (1995), «Семейка Аддамс» (1991), «Французский связной» (1971) и «Три дня Кондора» (1975).