Умер писатель-фантаст Андрей Балабуха — ему было 74 года

2 декабря на 75-м году жизни от продолжительной болезни умер писатель-фантаст Андрей Балабуха. Об этом сообщают «Лаборатория фантастики» и РБК. О его тяжёлом состоянии рассказала вдова Татьяна Громова:

Андрей долго болел, больше года, и состояние неуклонно ухудшалось. Я это видела яснее других, поскольку постоянно находилась рядом.

Она добавила, что писателя госпитализировали 28 ноября, но уже 2 декабря он умер в больнице.

Андрей Балабуха родился в 1947 году, в литературе он дебютировал в 1966 году участием в коллективной радиоповести ленинградских писателей-фантастов «Время кристаллам говорить». Его первый рассказ вышел в 1967-м — в ежегоднике «Фантастика» издательства «Молодая гвардия». Он писал прозу и стихи, занимался переводами и критикой, научным и литературным редактированием. С 1992 года стал членом Союза писателей Санкт-Петербурга, с 2010 года — Союза писателей России.

Среди его работ роман «Нептунова арфа», сборник рассказов «Предтечи», сборник повестей «Люди кораблей» и нонфикшен «Когда врут учебники истории. Прошлое, которого не было» (за эту книгу был удостоен Беляевской премии в 2006-м).

Кроме того, ещё в 1992-м Андрей Балабуха стал лауреатом премии имени И. Ефремова за общий вклад в отечественную фантастику, а в 1993-м был удостоен литературной премии им. Беляева за серию критических статей об англо-американских писателях-фантастах.