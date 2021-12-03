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    Умер писатель-фантаст Андрей Балабуха — ему было 74 года

    3 декабря 2021
    03.12.2021
    1085
    1 минута на чтение
    Умер писатель-фантаст Андрей Балабуха — ему было 74 года

    2 декабря на 75-м году жизни от продолжительной болезни умер писатель-фантаст Андрей Балабуха. Об этом сообщают «Лаборатория фантастики» и РБК. О его тяжёлом состоянии рассказала вдова Татьяна Громова:

    Андрей долго болел, больше года, и состояние неуклонно ухудшалось. Я это видела яснее других, поскольку постоянно находилась рядом.

    Она добавила, что писателя госпитализировали 28 ноября, но уже 2 декабря он умер в больнице.

    Андрей Балабуха родился в 1947 году, в литературе он дебютировал в 1966 году участием в коллективной радиоповести ленинградских писателей-фантастов «Время кристаллам говорить». Его первый рассказ вышел в 1967-м — в ежегоднике «Фантастика» издательства «Молодая гвардия». Он писал прозу и стихи, занимался переводами и критикой, научным и литературным редактированием. С 1992 года стал членом Союза писателей Санкт-Петербурга, с 2010  года — Союза писателей России.

    Среди его работ роман «Нептунова арфа», сборник рассказов «Предтечи», сборник повестей «Люди кораблей» и нонфикшен «Когда врут учебники истории. Прошлое, которого не было» (за эту книгу был удостоен Беляевской премии в 2006-м).

    Кроме того, ещё в 1992-м Андрей Балабуха стал лауреатом премии имени И. Ефремова за общий вклад в отечественную фантастику, а в 1993-м был удостоен литературной премии им. Беляева за серию критических статей об англо-американских писателях-фантастах.

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