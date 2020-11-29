Ушел из жизни Дэвид Праус. Он сыграл Дарта Вейдера в оригинальной трилогии

Nihonjoe [CC BY-SA 3.0]

Дэвид Праус, сыгравший Дарта Вейдера в оригинальной трилогии «Звездных войн», ушел из жизни в возрасте 85 лет. Причиной послужила непродолжительная болезнь.

Впрочем, его самого в этих фильмах не видели и не слышали. Злодея озвучил Джон Эрл Джонс, а сцене, где он снимает шлем, Прауса заменил Себастьян Шоу.

Актер начал свою карьеру в 1967 году в пародии на Джеймса Бонда — фильме «Казино «Рояль»». Также он появлялся в таких сериалах, как «Святой», «Космос: 1999» и «Доктор Кто».

Да пребудет с тобой сила, Дэвид!