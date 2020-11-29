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    Новости

    Ушел из жизни Дэвид Праус. Он сыграл Дарта Вейдера в оригинальной трилогии

    29 ноября 2020
    Дмитрий Кинский
    29.11.2020
    156
    0 минут на чтение
    Умер Дэвид Проуз, исполнительно роли Дарта Вейдера

    Nihonjoe [CC BY-SA 3.0]

    Дэвид Праус, сыгравший Дарта Вейдера в оригинальной трилогии «Звездных войн», ушел из жизни в возрасте 85 лет. Причиной послужила непродолжительная болезнь.

    Впрочем, его самого в этих фильмах не видели и не слышали. Злодея озвучил Джон Эрл Джонс, а сцене, где он снимает шлем, Прауса заменил Себастьян Шоу.

    Актер начал свою карьеру в 1967 году в пародии на Джеймса Бонда — фильме «Казино «Рояль»». Также он появлялся в таких сериалах, как «Святой», «Космос: 1999» и «Доктор Кто».

    Да пребудет с тобой сила, Дэвид!

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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