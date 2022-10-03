Утечка: трейлер «Человека-муравья и Осы: Квантомания» с Кангом Завоевателем

В сеть слили трейлер «Человека-муравья и Осы: Квантомания», который показывали посетителям San Diego Comic-Con и D23 Expo.

Поскольку его снимали с телефона, итоговое качество получилось соответствующим.

Это будет первый фильм в пятой фазе киновселенной Marvel. И в ролике можно увидеть ее главного злодея — Канга Завоевателя.

Премьера картины состоится 17 февраля 2023 года.