Утечка: трейлер «Человека-муравья и Осы: Квантомания» с Кангом Завоевателем

В сеть слили трейлер «Человека-муравья и Осы: Квантомания», который показывали посетителям San Diego Comic-Con и D23 Expo.
Поскольку его снимали с телефона, итоговое качество получилось соответствующим.
Это будет первый фильм в пятой фазе киновселенной Marvel. И в ролике можно увидеть ее главного злодея — Канга Завоевателя.
Премьера картины состоится 17 февраля 2023 года.
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Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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