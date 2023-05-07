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    Новости

    Утечка: трейлер экранизации Five Nights at Freddy’s с Джошем Хатчерсоном

    7 мая 2023
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    07.05.2023
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    Утечка: первый трейлер экранизации Five Nights at Freddy's

    Трейлер хоррора по игре Five Nights at Freddy’s опубликовал пользователь zazaranhoz в твиттере. Неизвестно, как он получил доступ к ролику, однако загруженное видео состоит из двух частей и было снято с экрана компьютера, из-за чего качество оставляет желать лучшего.

    Возможно, это не финальная версия трейлера.

    Главные роли сыграли Джош Хатчерсон («Голодные игры») и Мэттью Лиллард («Крик», «Скуби-Ду»). Над сюжетом фильма трудился и Скотт Коутон, автор оригинальной серии Five Nights at Freddy’s.

    Хоррор выйдет 27 октября одновременно и в кинотеатрах, и в сервисе Peacock.

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