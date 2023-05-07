Утечка: трейлер экранизации Five Nights at Freddy’s с Джошем Хатчерсоном

Трейлер хоррора по игре Five Nights at Freddy’s опубликовал пользователь zazaranhoz в твиттере. Неизвестно, как он получил доступ к ролику, однако загруженное видео состоит из двух частей и было снято с экрана компьютера, из-за чего качество оставляет желать лучшего.
Возможно, это не финальная версия трейлера.
Главные роли сыграли Джош Хатчерсон («Голодные игры») и Мэттью Лиллард («Крик», «Скуби-Ду»). Над сюжетом фильма трудился и Скотт Коутон, автор оригинальной серии Five Nights at Freddy’s.
Хоррор выйдет 27 октября одновременно и в кинотеатрах, и в сервисе Peacock.
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Хатчерсон сыграет охранника Майка Шмидта, а Лиллард исполнит Уильяма Афтона.
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