Утечка: трейлер экранизации Five Nights at Freddy’s с Джошем Хатчерсоном

Трейлер хоррора по игре Five Nights at Freddy’s опубликовал пользователь zazaranhoz в твиттере. Неизвестно, как он получил доступ к ролику, однако загруженное видео состоит из двух частей и было снято с экрана компьютера, из-за чего качество оставляет желать лучшего.

Возможно, это не финальная версия трейлера.

Главные роли сыграли Джош Хатчерсон («Голодные игры») и Мэттью Лиллард («Крик», «Скуби-Ду»). Над сюжетом фильма трудился и Скотт Коутон, автор оригинальной серии Five Nights at Freddy’s.

Хоррор выйдет 27 октября одновременно и в кинотеатрах, и в сервисе Peacock.