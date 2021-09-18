Ужас на кассете: дебютный трейлер новой части хоррор-серии «З/Л/О»

В сети появился первый трейлер сиквела серии хоррор-фильмов V/H/S, вышедшей в российском прокате как «З/Л/О».

Первый киноальманах «З/Л/О» («V/H/S») вышел в 2012 году и состоял из отдельных короткометражек, снятых разными режиссёрами в псевдодокументальном формате. Каждая история представлена как запись на VHS-кассете.

За ним последовали два сиквела: «З/Л/О’2» и «З/Л/О: Новый вирус».

«V/H/S/94» — это четвертый фильм франшизы, но он будет первым фильмом в серии, который будет состоять из нескольких связанных между собой историй.

По сюжету в 1994 году отряд спецназа совершает рейд на предполагаемую лабораторию по производству наркотиков и находит там зловещий комплекс культа. При поиске они находят несколько кассет с ужасающими записями. Записи запечатляют, как журналистка с оператором ищут монстра из городской легенды, обитающего в канализации, как безумный ученый создаёт биомеханическое существо и как некая военная организация обнаруживает сверхъестественное оружие для их миссии по свержению правительства США. Но что объединяет все эти кассеты?

Фрагменты для этой части предоставили режиссёры Саймон Барретт, Тимо Тьяджанто, Дженнифер Ридер, Райан Проус и Хлоя Окуно. Ридер, Проус и Окуно — новые для франшизы режиссёры, а Барретт и Тьяджанто уже работали над прошлыми фильмами.

Фильм выйдет 6 октября на сервисе Shudder.