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    Новости

    В 2021 году выйдет комикс-приквел оригинального «Бегущего по лезвию»

    24 ноября 2020
    Дмитрий Кинский
    24.11.2020
    266
    0 минут на чтение

    Издательство Titan Comics выпустит серию комиксов «Бегущий по лезвию: Истоки» (в оригинале Blade Runner: Origin), которая станет приквелом фильма Ридли Скотта 1982 года.

    Действие развернется в 2009 году — за десять лет до событий оригинальной картины. По сюжету детектив полиции Лос-Анджелеса расследует подозрительную смерть ученого внутри Tyrell Corporation, которая может оказаться вовсе не самоубийством, как изначально сообщалось.

    Сценарий напишут Меллоу Браун («Американские боги»), Кейт Перкинс («Супергерл») и Майк Джонсон, работавший над комиксом «Бегущий по лезвию 2019». А за иллюстрации отвечает Фернандо Дагнино.

    Первый выпуск можно будет приобрести 24 февраля как в обычных магазинах, так и в цифровом формате.

    В 2021 году выйдет комикс-приквел оригинального «Бегущего по лезвию»
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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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