В 2021 году выйдет комикс-приквел оригинального «Бегущего по лезвию»

Издательство Titan Comics выпустит серию комиксов «Бегущий по лезвию: Истоки» (в оригинале Blade Runner: Origin), которая станет приквелом фильма Ридли Скотта 1982 года.

Действие развернется в 2009 году — за десять лет до событий оригинальной картины. По сюжету детектив полиции Лос-Анджелеса расследует подозрительную смерть ученого внутри Tyrell Corporation, которая может оказаться вовсе не самоубийством, как изначально сообщалось.

Сценарий напишут Меллоу Браун («Американские боги»), Кейт Перкинс («Супергерл») и Майк Джонсон, работавший над комиксом «Бегущий по лезвию 2019». А за иллюстрации отвечает Фернандо Дагнино.

Первый выпуск можно будет приобрести 24 февраля как в обычных магазинах, так и в цифровом формате.