В День рождения Hobby World проведёт open air и игротеки для всех желающих

Наши коллеги из Hobby World теперь совсем взрослые! 1 июля компания будет праздновать 21 год, и в честь этого команда организует open-air в Москве (почти «мини-Игрокон», только на открытом воздухе), проведёт игротеки во многих городах страны и запустит акции на сайтах Hobby Games и «МосИгра». Но обо всём по порядку!

Open air в Парке Измайловском

Большое мероприятие (почти фестиваль) пройдёт в Парке Измайловском. Все подробности можно найти в сообществе, но главное вот:

2 июля, с 12:00 по 21:00, вход свободный

В программе: большая игротека для взрослых и детей, гигантские настолки, ролевые игры, читальня с комиксами и фантастикой, а также лаундж-зона. Для максимального комфорта будет оборудован большой тенистый шатер и открытая площадка с пуфами.

Вот карта:

Что будет?

1. Классика настольных игр — для тех, кто хочет влюбиться в настолки раз и навсегда. Здесь будут собраны самые популярные игры и вечные хиты, которые без проблем освоят даже новички.

2. Хардкор — для тех, кто готов к многочасовым баталиям в серьёзные игры.

3. Лаундж Играй, отдыхай — открытая площадка с пуфами и компанейскими настолками.

4. Большие игры — зона с гигантскими настолками, увеличенными в размерах во много раз! Будут Ticket to Ride, Дженга, Каркассон, Твистер и другие настолки.

5. Детская зона — игры для детей от 4-х лет. Развивающие и творческие.

6. Ролевые игры — играем в D&D, Зов Ктулху, Ведьмака и другие ролевые системы в формате 1 час = 1 игра.

7. 50 оттенков Манчкина — зона для тех, кто любит хапать сокровища и мочить монстров. Ну вы поняли)

8. Идеальный кадр — площадка, где вы сможете оценить новинку издательства Hobby World, игру Идеальный кадр, а также сделать «идеальные» снимки в фотозоне.

9. Каркассон One Love — для любителей медитативного средневековья будут собраны самые разные вариации этой легендарной игры.

10. Читальный зал Мира Фантастики — уголок спокойствия, где вас будут ждать избранные выпуски Мира Фантастики, а также комиксы и книги.

В какие настолки можно будет поиграть?

Компания привезёт целый грузовик настолок. В игротеке будет более 300 разных наименований игр, а всего более 700. И да, всё это наши настолки под брендами Hobby World и Магеллан! Правила вам расскажут на месте.

Вот список (под спойлером):

Все игры Классика настолок (вечные хиты и игры для знакомства с миром настолок):

7 на 9

Амазония

Артишоки в шоке

Бананаграммы

Бесконечный Вася

Бином

Битва за Рокуган

Битва на лысой горе

Бобик или бублик?

Боги Олимпа

Бомба

Бэнг! и его доплнения

Взрывные котята и Разрывные котята

Виктроллина

Волшебник Изумрудного города

Воображарий и Воображарий Вечеринка

Время Валеры

Время приключений Карточные войны

Вулкан

Герои Терринота

Гни свою линию

Город мечты

Гравити Фолз

Да, Темный Властелин!

Данетки

День вождей

Деревни

Деревяшки

Детективные истории Пожар в городе Адлерштайн

Детективные хроники Букет в багровых тонах

Домик

Ёкай

Ёрш и дополнения

Жёваный крот

За бортом

Замес и дополнения

Заяц

Звёздные Империи и дополнения

Зелёная деревня

Злобная Бесстыжая Смешная

Зомби в доме и Зомби в доме Заражение

Зоопарк Нью-Йорка

Игра престолов Десница короля

Индустрия

Испорченный телефон

Каркассон

Карта Сокровищ

Картографы

Колонизаторы Catan

Король воров

Крагморта

Кринж

КриптоСвинтус

Крокодил

Кулинариум

Летучие гоблины

Маленькие города

Манчкин

Мафия Вся семья в сборе

Мачи Коро

Место преступления

Мы обречены

Находка для шпиона

Неудержимые единорожки

Нефариус

Нечто

Ничего человеческого?

Ответь за 5 секунд

Паранормальный детектив

Перекати-слово

Подземелье и Подземелье Обитель чудовищ

Правдец

Пришелец

Пятница

Рик и Морти Анатомический парк

Рик и Морти Всмортить всё

Салат удачи

Самый ужасный человек

Свинокрыл

Свинтус и дополнения

Смотри в оба

Собаки Павлова

Совпадение

Солнечная долина Карточная и Делюкс

Сонора

Соображарий и дополнения

Сопротивление

Спящий агент

Страшные Сказки

Страшные сказки: Русалочка и Золушка

Стройполис

Судный день

Таверна «Красный Дракон» и дополнения

Тайные камни

Тако, кот, коза, сыр, пицца

Трамвай смерти

Улей

Успешный кейс

Фак мой мозг

Финиш

Фобия

Форт

Хамелеон

Цитадели Делюкс и Классика

Челюсти Семейная версия

Шакал и дополнения

Штиль

Эврика Венус (2021)

Эпичные схватки боевых магов и дополнения

Это нелогично! и дополнения

Я бананчик!

Cut The Rope Magic

Fluxx и дополнения

IN LOVE

Loonacy

Red 7

Similo и дополнения

Spycon

Ticket to Ride и дополнения Хардкор (серьёзные игры и стратегии с глубоким геймплеем):

Агрикола (новое издание)

Битва за Рокуган

Древний ужас

Звёздные Войны Внешнее кольцо

Крио

Палео

Подводные города

Робинзон Крузо Приключения на таинственном острове (Вторая редакция)

Ужас Аркхэма (Третья редакция)

Ужас Аркхэма Карточная игра

Энергосеть

Fallout (Настольная игра)

KeyForge Столкновение миров: Делюкс-колода Архонта

Runebound Третья редакция

Эпоха облаков

Халлертау Лаундж Играй, отдыхай (компанейские игры):

Артишоки в шоке

Виктроллина

Воображарий Вечеринка

Время Валеры

Гни свою линию

Данетки

Заяц

Находка для шпиона

Ответь за 5 секунд (2021)

Соображарий и Соображарий Картинки

Это нелогично! Идеальный лимонад и модники-врунишки

Red 7

Spycon Детская игротека (игры 3+):

Волшебник Изумрудного города

Воображарий Junior

Гномы воришки

День вождей

День сырка

Деревяшки

Детская мафия

Домик

Зомби в доме и Зомби в доме Заражение

Зоопарк Нью-Йорка

Каркассон

Каркуша Маленький Сад

Карта Сокровищ

Колонизаторы Catan Junior

Кошмариум

Крагморта

Крокодил ДетскоЛегкий

Кулинариум

Лаваленд

Манчкин в Стране чудес

Манчкин Тащи сокровища

Мармеладный босс

Моя первая осада замка

Найди печеньки

Ответь за 5 секунд Детская

Перекати-слово

Салат удачи

Свинтус 3D

Свинтус Юный и Свинтус Юный Большое приключение

Собаки Павлова

Совпадение

Солнечная долина Карточная игра

Соображарий Картинки и Соображарий Junior

Суперралли

Фиксиномика

Холодное сердце 2 Времена года и Зачарованный лес

Челюсти Семейная версия

Черепашьи бега

Шакал и дополнения

Эврика Детская

Ticket to Ride Европа Junior Ролевые игры (в формате 1 час = 1 игра):

Ведьмак

Зов Ктулху

Dungeons & Dragons:

Pathfinder Вторая редакция

Starfinder

Cyberpunk Red

Shadowrun Читальный зал Мира Фантастики (не только книжные издания, но и комикс-игры):

Мир фантастики

BattleTech Сага о Легионе и Трилогия о Воине

Shadowrun Сага о Сердце Дракона и Секреты силы

Комикс: Лайка

Ужас Аркхэма Мир игры

Комикс Территория приключений

Комикс-игра Зомби

Комикс-игра Оборотень

Комикс-игра Шерлок Холмс и Ирэн Адлер

Комикс-игра Шерлок Холмс Четыре расследования

Magic the Gathering Визуальная история

Бестиарий Лавкрафта Руководство натуралиста

История научной фантастики в комиксах

DOTA 2 Официальная книга комиксов Гигантские настолки:

Ticket to Ride

Дженга

Каркассон

Твистер

Игротеки в магазинах Hobby Games

Игротеки пройдут по всей стране во многих городах 2 и 3 июля.

Список городов и адресов — Балаково, здание Молодежной инициативы, 2 июля (14:00-19:00), пр-т Героев, д. 31а

— Балашиха (Железнодорожный), городская библиотека, 3 июля (13:00-17:00), ул. Пролетарская, д. 8

— Барнаул, магазин Hobby Games, 3 июля (16:00-21:00), ул. Лазурная, д. 29

— Бишкек, кафе «Окинава», 2 июля (17:00-20:00), ул. Ахунбаева, д. 3Б/1

— Брянск, магазин Hobby Games, 3 июля (13:00-22:00), ул. Куйбышева, д.19

— Видное, МБУК Межпоселенческая библиотека, 2 июля (14:00-20:00), Советский пр-т, кинотеатр «Искра», 1-й этаж

— Владивосток, ТРЦ Clover House, 6-й этаж фудкорт, 3 июля (13:00-18:00), ул. Семёновская, д. 15

— Волгоград, магазин Hobby Games, 2 июля (10:00-20:00), ул. Череповецкая, д. 1А

— Воронеж, 2 июля (10:00-20:00), Острогожский район — фестиваль «Середина леса»

— Воронеж, 3 июля (16:00-19:00), парк «Дельфин»

— Гродно, магазин Hobby Games, 3 июля (14:00-19:00), ул. Калючинская, д. 21

— Долгопрудный, ТЦ «Город», фудкорт, 2 июля (13:00-19:00), Лихачевский пр-т, д. 74

— Екатеринбург, магазин Hobby Games, 2 июля (12:00-18:00), ул. Куйбышева, д. 55

— Екатеринбург, антикафе «Коммуникатор», 2 июля (12:00-18:00), ул. Тургенева, д. 22

— Ессентуки, магазин Hobby Games, 2 июля (11:00-21:00), ул. Карла Маркса, д. 3

— Зеленоград, магазин Hobby Games, 2-3 июля (12:00-19:00), к. 2309. ТЦ «Столица»

— Калининград, ТЦ «МЕГА ЦЕНТР», 3 июля (14:00-18:00), ул. ген.-лейт. Озерова, д. 17б

— Калуга, ТРЦ «Торговый Квартал», 3 июля (14:00-17:00), ул. Московская, д. 338а

— Казань, антикафе «Баклажан», 3 июля (14:00-20:00), ул. Островского, д. 21

— Киров, «Экоцентр», 2 июля (17:00-21:00), ул. Молодой Гвардии, д. 14

— Ковров, ТЦ «Ковров Молл», 2-3 июля (11:00-19:00), ул. Лопатина, д. 7А

— Коломна, молодёжный центр «Горизонт», 3 июля (14:00-20:00), пл. Советская, д. 6

— Коломна, магазин Hobby Games, 2 июля (11:00-18:00), пр-т Кирова, д. 12

— Красногорск, ТЦ «Июнь», 3 июля (11:00-15:00), ул. Знаменская, д. 5, второй этаж

— Краснодар, клуб WarPlace, 3 июля (13:00-17:00), ул. Чехова д. 9

— Красноярск, магазин Hobby Games, 2 июля (12:00-16:00), ул. Ленина, д. 28

— Кунгур, молодёжный ресурсный центр Кунгурского МО, 2 июля (12:00-17:00), ул. Октябрьская, д. 21

— Липецк, библиотека ЛОУНБ, 2 июля (14:00-17:00), ул. Кузнечная, д. 2

— Магнитогорск, библиотека «Крашенинникова», 3 июля (12:00-18:00), пр. Ленина, д. 47

— Минск, магазин Hobby Games, 2 июля (15:00-20:00), ул. Чернышевского, д. 5

— Минск, магазин Hobby Games, 2 июля (15:00-20:00), пр-т Мира, д. 1

— Минск, магазин Hobby Games, 3 июля (16:00-20:00), ул. Чюрлениса, д. 4

— Монино, дом Офицеров Монино, клуб настольных игр ДО, 2 июля (12:00-16:00), ул. Авиационная, д. 2А

— Москва, библиотека 146, 2 июля (13:00-18:00), ул. Генерала Белова, д. 29/3

— Мытищи, Hobby Games, 3 июля (11:00-16:00), Новомытищинский проспект, д. 39

— Нижний Новгород, ТРК «Небо» 4 этаж, 2 июля (11:30-17:30), ул. Большая Покровская, д. 82

— Новосибирск, магазин Hobby Games, 3 июля (13:00-19:00), пр-т Маркса, д. 24A

— Новосибирск, магазин Hobby Games, 2 июля (12:00-18:30), Красный пр-т, д. 49

— Новосибирск, магазин Hobby Games, 3 июля (12:30-19:00) Красный пр-т, 49

— Новороссийск, магазин Hobby Games, 3 июля (12:00-20:00), ул. Советов, д. 1

— Новочеркасск, Инклюзивный центр раннего развития, 2 июля (13:00-18:00), ул. Московская, д. 44

— Нур-Султан, магазин Hobby Games, 2 июля (12:00-21:00), ул. Куйши Дина, д. 23/1

— Орел, магазин Hobby Games, 2 июля (12:00-21:00), ул. Ленина, д. 13

— Пенза, магазин Hobby Games, 2 июля (12:00-16:00), ул. Московская, д. 78

— Пушкино, МБУ «Центральная библиотека», 2 июля (15:00-19:00), ул. Тургенева, д. 24

— Пятигорск, клуб настольных игр «Пятигорский настольщик», 2 июля (13:00-21:00), ул. Бунимовича, д. 34

— Пятигорск, магазин Hobby Games, 2 июля (13:00-22:00), пр-т Кирова, д. 78

— Ростов-на-Дону, магазин Hobby Games, 2 июля (10:00-22:00), ТРЦ Парк пр-т Космонавтов, д. 19а / бул. Комарова, д. 28ж 2-й этаж

— Ростов-на-Дону, магазин Hobby Games, 2 июля (10:00-20:00), ул. Зорге, д. 64

— Рязань, библиотека им. Горького, 3 июля (12:00-18:00), ул. Ленина, д. 52

— Самара, магазин Hobby Games, 3 июля (12:00-18:00), ул. Ленинградская, д. 54

— Санкт-Петербург, библиотека Ленина, 2 июля (13:00-19:00), ул. Воскова, д. 2

— Санкт-Петербург, библиотека «Музей книги блокадного города», 3 июля (13:00-17:00), пр-т Юрия Гагарина, д. 17

— Саранск, клуб «Шторм», 2 июля (12:00-18:00), ж/к Онегин, Б. Хмельницкого, д. 75, помещение 32

— Саратов, магазин-клуб Hobby Games, 3 июля (12:00-18:00), пр-т им. 50 лет Октября, д. 69

— Смоленск, креативное пространство «Штаб», 3 июля (10:00-15:00), ул. маршала Жукова, д. 9

— Сочи, магазин Hobby Games, 2 июля (12:00-20:00), ул. Роз, д. 41

— Сургут, магазин Hobby Games, 3 июля (14:00-20:00), пр-т Ленина, д. 26

— Таганрог, магазин Hobby Games, 2 июля (12:00-18:00) и 3 июля (12:00-15:00), ТРЦ Мармелад, площадь Мира, д. 7 3-й этаж, фудкорт

— Тольятти, магазин Hobby Games, 2 июля (13:00-18:00), ул. Автостроителей, д. 84А, помещение 15

— Тюмень, магазин Hobby Games, 3 июля (10:00-14:00), ул. Республики, д. 171/2

— Уфа, магазин Hobby Games, 2 июля (11:00-16:00), пр-т Октября, д. 12

— Челябинск, магазин Hobby Games, 3 июля (11:00-19:00), ул. Кирова, д. 110

Акции в магазинах Hobby Games и «МосИгре»

Подарки и акции стартуют 1 июля и продлятся неделю. Пока что организаторы всех подробностей не раскрывают, но стоит ждать скидки, подарки и розыгрыши. Следите за новостями в группе!