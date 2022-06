В День рождения Hobby World проведёт open air и игротеки для всех желающих

Все игры

Классика настолок (вечные хиты и игры для знакомства с миром настолок):

7 на 9

Амазония

Артишоки в шоке

Бананаграммы

Бесконечный Вася

Бином

Битва за Рокуган

Битва на лысой горе

Бобик или бублик?

Боги Олимпа

Бомба

Бэнг! и его доплнения

Взрывные котята и Разрывные котята

Виктроллина

Волшебник Изумрудного города

Воображарий и Воображарий Вечеринка

Время Валеры

Время приключений Карточные войны

Вулкан

Герои Терринота

Гни свою линию

Город мечты

Гравити Фолз

Да, Темный Властелин!

Данетки

День вождей

Деревни

Деревяшки

Детективные истории Пожар в городе Адлерштайн

Детективные хроники Букет в багровых тонах

Домик

Ёкай

Ёрш и дополнения

Жёваный крот

За бортом

Замес и дополнения

Заяц

Звёздные Империи и дополнения

Зелёная деревня

Злобная Бесстыжая Смешная

Зомби в доме и Зомби в доме Заражение

Зоопарк Нью-Йорка

Игра престолов Десница короля

Индустрия

Испорченный телефон

Каркассон

Карта Сокровищ

Картографы

Колонизаторы Catan

Король воров

Крагморта

Кринж

КриптоСвинтус

Крокодил

Кулинариум

Летучие гоблины

Маленькие города

Манчкин

Мафия Вся семья в сборе

Мачи Коро

Место преступления

Мы обречены

Находка для шпиона

Неудержимые единорожки

Нефариус

Нечто

Ничего человеческого?

Ответь за 5 секунд

Паранормальный детектив

Перекати-слово

Подземелье и Подземелье Обитель чудовищ

Правдец

Пришелец

Пятница

Рик и Морти Анатомический парк

Рик и Морти Всмортить всё

Салат удачи

Самый ужасный человек

Свинокрыл

Свинтус и дополнения

Смотри в оба

Собаки Павлова

Совпадение

Солнечная долина Карточная и Делюкс

Сонора

Соображарий и дополнения

Сопротивление

Спящий агент

Страшные Сказки

Страшные сказки: Русалочка и Золушка

Стройполис

Судный день

Таверна «Красный Дракон» и дополнения

Тайные камни

Тако, кот, коза, сыр, пицца

Трамвай смерти

Улей

Успешный кейс

Фак мой мозг

Финиш

Фобия

Форт

Хамелеон

Цитадели Делюкс и Классика

Челюсти Семейная версия

Шакал и дополнения

Штиль

Эврика Венус (2021)

Эпичные схватки боевых магов и дополнения

Это нелогично! и дополнения

Я бананчик!

Cut The Rope Magic

Fluxx и дополнения

IN LOVE

Loonacy

Red 7

Similo и дополнения

Spycon

Ticket to Ride и дополнения

Хардкор (серьёзные игры и стратегии с глубоким геймплеем):

Агрикола (новое издание)

Битва за Рокуган

Древний ужас

Звёздные Войны Внешнее кольцо

Крио

Палео

Подводные города

Робинзон Крузо Приключения на таинственном острове (Вторая редакция)

Ужас Аркхэма (Третья редакция)

Ужас Аркхэма Карточная игра

Энергосеть

Fallout (Настольная игра)

KeyForge Столкновение миров: Делюкс-колода Архонта

Runebound Третья редакция

Эпоха облаков

Халлертау

Лаундж Играй, отдыхай (компанейские игры):

Артишоки в шоке

Виктроллина

Воображарий Вечеринка

Время Валеры

Гни свою линию

Данетки

Заяц

Находка для шпиона

Ответь за 5 секунд (2021)

Соображарий и Соображарий Картинки

Это нелогично! Идеальный лимонад и модники-врунишки

Red 7

Spycon

Детская игротека (игры 3+):

Волшебник Изумрудного города

Воображарий Junior

Гномы воришки

День вождей

День сырка

Деревяшки

Детская мафия

Домик

Зомби в доме и Зомби в доме Заражение

Зоопарк Нью-Йорка

Каркассон

Каркуша Маленький Сад

Карта Сокровищ

Колонизаторы Catan Junior

Кошмариум

Крагморта

Крокодил ДетскоЛегкий

Кулинариум

Лаваленд

Манчкин в Стране чудес

Манчкин Тащи сокровища

Мармеладный босс

Моя первая осада замка

Найди печеньки

Ответь за 5 секунд Детская

Перекати-слово

Салат удачи

Свинтус 3D

Свинтус Юный и Свинтус Юный Большое приключение

Собаки Павлова

Совпадение

Солнечная долина Карточная игра

Соображарий Картинки и Соображарий Junior

Суперралли

Фиксиномика

Холодное сердце 2 Времена года и Зачарованный лес

Челюсти Семейная версия

Черепашьи бега

Шакал и дополнения

Эврика Детская

Ticket to Ride Европа Junior

Ролевые игры (в формате 1 час = 1 игра):

Ведьмак

Зов Ктулху

Dungeons & Dragons:

Pathfinder Вторая редакция

Starfinder

Cyberpunk Red

Shadowrun

Читальный зал Мира Фантастики (не только книжные издания, но и комикс-игры):

Мир фантастики

BattleTech Сага о Легионе и Трилогия о Воине

Shadowrun Сага о Сердце Дракона и Секреты силы

Комикс: Лайка

Ужас Аркхэма Мир игры

Комикс Территория приключений

Комикс-игра Зомби

Комикс-игра Оборотень

Комикс-игра Шерлок Холмс и Ирэн Адлер

Комикс-игра Шерлок Холмс Четыре расследования

Magic the Gathering Визуальная история

Бестиарий Лавкрафта Руководство натуралиста

История научной фантастики в комиксах

DOTA 2 Официальная книга комиксов

Гигантские настолки:

Ticket to Ride

Дженга

Каркассон

Твистер