РБК обратил внимание на новый проект постановления о правилах продажи розничных товаров — в нём нашли запрет на копирование и фотографирование печатных изданий и книг до их покупки в книжных магазинах. С полным документом можно ознакомиться на сайте проектов правовых актов.

В пояснительной записке авторы пояснили, что таким образом хотят защитить права продавцов.

В связи с развитием современных технологий и с целью защиты прав продавцов книг и иных непериодических печатных изданий предлагается запретить копирование и фотографирование печатных изданий на территории торговых объектов до их приобретения.

Отдельно авторы документа подчёркивают, что покупателю должен быть предоставлен доступ к «беспрепятственному ознакомлению» с содержанием продаваемых непериодических изданий.