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    Новости

    В Минпромторге предложили запретить фотографировать книги в магазинах — в целях защиты прав продавцов

    2 сентября 2020
    Кот-император
    02.09.2020
    2795
    0 минут на чтение
    В Минпромторге предложили запретить фотографировать книги в магазинах — в целях защиты прав продавцов

    РБК обратил внимание на новый проект постановления о правилах продажи розничных товаров — в нём нашли запрет на копирование и фотографирование печатных изданий и книг до их покупки в книжных магазинах. С полным документом можно ознакомиться на сайте проектов правовых актов.

    В пояснительной записке авторы пояснили, что таким образом хотят защитить права продавцов.

    В связи с развитием современных технологий и с целью защиты прав продавцов книг и иных непериодических печатных изданий предлагается запретить копирование и фотографирование печатных изданий на территории торговых объектов до их приобретения.

    Отдельно авторы документа подчёркивают, что покупателю должен быть предоставлен доступ к «беспрепятственному ознакомлению» с содержанием продаваемых непериодических изданий.

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    Кот-император
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