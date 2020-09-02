РБК обратил внимание на новый проект постановления о правилах продажи розничных товаров — в нём нашли запрет на копирование и фотографирование печатных изданий и книг до их покупки в книжных магазинах. С полным документом можно ознакомиться на сайте проектов правовых актов.
В пояснительной записке авторы пояснили, что таким образом хотят защитить права продавцов.
В связи с развитием современных технологий и с целью защиты прав продавцов книг и иных непериодических печатных изданий предлагается запретить копирование и фотографирование печатных изданий на территории торговых объектов до их приобретения.
Отдельно авторы документа подчёркивают, что покупателю должен быть предоставлен доступ к «беспрепятственному ознакомлению» с содержанием продаваемых непериодических изданий.
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