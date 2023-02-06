В Питере началась выставка портативных ретро-консолей

«Яндекс» организовал выставку олдскульных портативных карманных консолей, которая будет проходить в «Яндекс Музее» в Санкт-Петербурге с 6 февраля по 6 марта.
У посетителей будет возможность бесплатно поиграть в более 25 приставок вроде Nintendo Game & Watch, Game Boy и Brick Game.
А из игр будут доступны тайтлы вроде «Ну, погоди!» и «Микки Мауса», а также более редкие «Биатлон», «Арифметика» и не только.
А с 13 марта по 9 апреля аналогичную выставку портативных ретро-консолей можно будет посетить в «Яндекс Музее» в Москве.
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