В Питере началась выставка портативных ретро-консолей

«Яндекс» организовал выставку олдскульных портативных карманных консолей, которая будет проходить в «Яндекс Музее» в Санкт-Петербурге с 6 февраля по 6 марта.

У посетителей будет возможность бесплатно поиграть в более 25 приставок вроде Nintendo Game & Watch, Game Boy и Brick Game.

А из игр будут доступны тайтлы вроде «Ну, погоди!» и «Микки Мауса», а также более редкие «Биатлон», «Арифметика» и не только.

А с 13 марта по 9 апреля аналогичную выставку портативных ретро-консолей можно будет посетить в «Яндекс Музее» в Москве.