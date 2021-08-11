В Польше открылся новый набор в «Школу ведьмаков» — смесь полевой игры и квеста

Отличные новости для поклонников LARP (ролевых игр живого действия)!
Польская The Witcher School («Школа ведьмаков») открыла новый набор — сразу на даты в сентябре и октябре. «Школа» — смесь полевой ролевой игры, «квеста в реальности» и тематического пансионата.
Команда организаторов обещает «незабываемые приключения, которые включают в себя борьбу с монстрами, обучение в замке, встречу со знакомыми персонажами и многое другое».
Один билет обойдётся в 2250 польских злотых — это примерно 42 тысячи рублей. На один заезд принимают до 128 участников. В стоимость билета входит костюм, прописанная роль, занятия у профессионалов (будь то фехтование или другие активности), проживание и питание в замке (Гродзец или Мошненский замок, в зависимости от даты мероприятия), взаимодействие с актёрами/мастерами и множество квестов и приключений.
Ближайшие игры пройдут:
- с 30 сентября по 3 октября,
- с 7 по 10 октября,
- с 28 по 31 октября.
«Школа ведьмаков» работает по официальной лицензии CDPR.
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