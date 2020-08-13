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    Новости

    В работу запущен сериал по роману «Нефритовый город»

    13 августа 2020
    Кот-император
    13.08.2020
    1469
    0 минут на чтение

    По данным Deadline, сервис Peacock заказал сериал по мотивам цикла «Сага Зелёной кости» писательницы Фонды Ли.

    Адаптацией займутся продюсеры Дейв Калштейн («Тредстоун», «База „Куантико“»), Брек Айснер («Пространство», «Безумцы») и студия Universal TV. Первый сезон охватит события первого романа трилогии — «Нефритовый город». Сценарий написал Калштейн.

    Книги, выдержанные в стилистике гонконгских боевиков, рассказывают о войне двух кланов в большом городе. В центре противостояния — таинственный нефрит, способный даровать мистические способности. Кто будет контролировать нефрит, тот будет контролировать город.

    В цикле пока вышли две книги — «Нефритовый город» (Jade City) и «Нефритовая война» (Jade War). Обе книги издали на русском. Третий том Ли выпустит осенью 2021-го.

    Ранее интерес к современной литературной фантастике проявил Эдгар Райт и его новая студия, которая возьмётся за адаптацию романов Шэннон Чакраборти («Латунный город»), Таде Томпсона («Роузуотер») и Джонатана Страуда («Агентство „Локвуд“ и компания»).

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    Кот-император
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