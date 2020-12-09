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    Новости

    В русской озвучке Cyberpunk 2077 можно услышать Ивлееву, Поперечного и Гудкова

    9 декабря 2020
    Дмитрий Кинский
    09.12.2020
    1461
    0 минут на чтение
    В Cyberpunk 2077 можно услышать Ивлееву, Поперечного и Гудкова

    CD Projekt RED рассказала, что в русской озвучке Cyberpunk 2077 приняли участие местные звезды — судя по всему, им достались эпизодические роли.

    • Анастасия Ивлеева— темнокожая ведущая Карина Ли;
    • Элджей — некий Кевин Кинг;
    • Данила Поперечный — фиксер Кирк Сойер;
    • Нина Кравиц — Нина Кравиц (нет, мы не ошиблись);
    • Александр Гудков — пистолет Скиппи.
    Осторожно, в ролике присутствует ненормативная лексика!

    Также в игре можно услышать Всеволода Кузнецова, подарившего голос Геральту. Он озвучил радиоведущего Стэнли.

    Обновлено: в титрах игры нашли упоминание Евгения «BadComedian» Баженова и Стаса Давыдова из «This is Хорошо». Вероятно, они озвучили русскоговорящих персонажей в английской версии.

    Cyberpunk 2077 выйдет 10 декабря в 03:00 по МСК на всех основных платформах.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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