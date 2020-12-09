В русской озвучке Cyberpunk 2077 можно услышать Ивлееву, Поперечного и Гудкова

CD Projekt RED рассказала, что в русской озвучке Cyberpunk 2077 приняли участие местные звезды — судя по всему, им достались эпизодические роли.
- Анастасия Ивлеева— темнокожая ведущая Карина Ли;
- Элджей — некий Кевин Кинг;
- Данила Поперечный — фиксер Кирк Сойер;
- Нина Кравиц — Нина Кравиц (нет, мы не ошиблись);
- Александр Гудков — пистолет Скиппи.
Также в игре можно услышать Всеволода Кузнецова, подарившего голос Геральту. Он озвучил радиоведущего Стэнли.
Обновлено: в титрах игры нашли упоминание Евгения «BadComedian» Баженова и Стаса Давыдова из «This is Хорошо». Вероятно, они озвучили русскоговорящих персонажей в английской версии.
Там ещё и BadComedian! pic.twitter.com/a943p9Diqo
— Никита Казимиров (@FinDrm) December 9, 2020
Cyberpunk 2077 выйдет 10 декабря в 03:00 по МСК на всех основных платформах.
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