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    Новости

    В Северной Ирландии открылся музей сериала «Игра престолов»

    6 февраля 2022
    06.02.2022
    672
    1 минута на чтение
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    Comicbook сообщает, что 4 февраля в Северной Ирландии официально открылся музей сериала «Игра престолов». Под экспозицию переоборудовали студию Linen Mill Studios в Банбридже, в которой проходили съёмки шоу.

    Поклонники смогут увидеть интересные детали и материалы с каждого этапа создания шоу. На студии площадью 10 000 квадратных метров представлены аутентичные декорации сериала, в том числе Большой зал в Винтерфелле, Королевская Гавань и Драконий Камень. Среди предметов — меч Джона Сноу «Длинный коготь» и платье, которое его сестра Санса носила на свадьбе с Джоффри, а также другие костюмы героев и фигуры ключевых персонажей.  

    Исполнительные директора Linen Mill Studio Эндрю Веб и Дэвид Браун поделились, что в музее, кроме реальных декораций, реквизита и костюмов, представлены интерактивы и эксклюзивные закулисные материалы. Создатели музея ожидают значительного притока туристов в этот регион.

    Тот самый Железный трон.

    Убранство комнаты Брена Старка.

    Чертежи декораций.

    Оружие Нэда Старка.

    Костюм Дейнерис Таргариен.

    Белый Ходок.

    Фигуры Белых Ходоков.

    Великан Вун Вун.

    Восковые фигуры погибших Джейме и Серсеи Ланнистеров.

    Костюмы героев на карте Вестероса.

    Корона Джоффри Баратеона.

    Череп дракона Дрогона.

    Радостный актёр Йен Битти, исполнивший роль Мерина Трэнта

    Яйца драконов Дейенерис.

    Напомним, что в этом году выйдет первый сезон приквела сериала «Дом Дракона», который раскроет зрителям историю Дома Таргариенов.

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