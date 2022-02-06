В Северной Ирландии открылся музей сериала «Игра престолов»

Comicbook сообщает, что 4 февраля в Северной Ирландии официально открылся музей сериала «Игра престолов». Под экспозицию переоборудовали студию Linen Mill Studios в Банбридже, в которой проходили съёмки шоу.

Поклонники смогут увидеть интересные детали и материалы с каждого этапа создания шоу. На студии площадью 10 000 квадратных метров представлены аутентичные декорации сериала, в том числе Большой зал в Винтерфелле, Королевская Гавань и Драконий Камень. Среди предметов — меч Джона Сноу «Длинный коготь» и платье, которое его сестра Санса носила на свадьбе с Джоффри, а также другие костюмы героев и фигуры ключевых персонажей.

Исполнительные директора Linen Mill Studio Эндрю Веб и Дэвид Браун поделились, что в музее, кроме реальных декораций, реквизита и костюмов, представлены интерактивы и эксклюзивные закулисные материалы. Создатели музея ожидают значительного притока туристов в этот регион.

Напомним, что в этом году выйдет первый сезон приквела сериала «Дом Дракона», который раскроет зрителям историю Дома Таргариенов.