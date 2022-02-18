    3
    Новости

    В возрасте 89 лет умерла художница и переводчица Кира Сошинская

    18 февраля 2022
    18.02.2022
    954
    0 минут на чтение
    В возрасте 89 лет умерла писательница и переводчица Кира Сошинская

    Печальные новости.

    В возрасте 89 лет умерла писательница, художница и переводчица Кира Сошинская, вдова писателя Игоря Можейко (который и взял себе псевдоним Кир Булычёв в честь супруги). Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на источник в медицинских кругах. Он отмечает, что причиной смерти могла стать острая сердечно-сосудистая недостаточность. РБК подтвердило новость с ссылкой на дочь писательница Алисы Лютомской.

    Она вчера скончалась дома, в Москве.

    Кира Сошинская родилась в 1933 году. Несколько лет она работала архитектором, а с 1959 года оформляла «Знание-сила», иллюстрировала там и произведения научной фантастики. Была главным художником журнала «Советский экран». Занималась книжной графикой, проиллюстрировала более пятидесяти книг НФ. Много раз участвовала в выставках в Москве, в 2002 году представила персональную выставку в Лондоне.

    У неё вышло 15 рассказов (большая часть под псевдонимом Кира Селезнёва), пять входят в цикл «Экспедиция Седова». С 1999-го занималась переводами рассказов Гарта Никса, Линды Бакли-Арчер и других писателей.

    Вдова пережила мужа Кира Булычёва почти на 19 лет.

    Читайте также

    Неизвестный Кир Булычёв: поэт, учёный, художник 34

    Неизвестный Кир Булычёв: поэт, учёный, художник

     Михаил Манаков |  18.10.2016

    Алиса Селезнёва, Великий Гусляр — эту сторону писателя знают все. А мы расскажем о тех гранях его таланта, о которых не знал почти никто.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Поделиться в Facebook
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    Бром «Косиног. История о колдовстве»
    0
    12725
    Бром «Косиног. История о колдовстве». Милый Дьявол против религиозных фанатиков

    Борьба язычества и христианства на просторах Новой Англии.

    Фильм «Большой баг»: они были киборги, они заполонили планету 8
    0
    64227
    Фильм «Большой баг»: они были киборги, они заполонили планету

    Картина полна эксцентричных персонажей и нелепых ситуаций — и всё это намеренно яркая обёртка для разговора на серьёзные темы. 

    Черновик 948
    0
    71289
    Магическая Земля: пять вариантов развития событий

    Как вам вторжение балрогов и эльфов? А мировой постапокалиптический потоп?

    Энди Вейер «Проект „Аве Мария“»
    0
    132077
    Энди Вейер «Проект “Аве Мария”». НФ в духе оптимизма

    Выживание в космосе — одного человека и всего человечества.

    Total War: Warhammer III 14
    0
    134747
    Обзор Total War: Warhammer III. Рёв великого медведя

    За царицу! За Отечество! За Кислев!

    Анчартед: На картах не значится 1
    0
    192849
    «Анчартед: На картах не значится»: экранизация, похожая на игру

    Нейт и Салли непохожи на игровых, сюжет простоват, злодей слабоват… но дух игр передан отлично.

    Видео: обзор настольной игры «Герои Терринота»
    0
    442015
    Видео: обзор настольной игры «Герои Терринота»

    Если хочется поприключаться, но сделать это быстро и без заморочек, то приступить к сценарию можно уже через пару минут после открытия коробки!

    «Книга Бобы Фетта» — что это было? Большой разбор новой главы «Звёздных войн» 10
    0
    223574
    «Книга Бобы Фетта» — что это было? Большой разбор новой главы «Звёздных войн»

    «Звёздные войны» для тех, кому за сорок! Мандалорцы переживают кризис среднего возраста и ищут себя во вселенной. 

    Спецпроекты

    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить