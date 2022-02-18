В возрасте 89 лет умерла художница и переводчица Кира Сошинская

Печальные новости.

В возрасте 89 лет умерла писательница, художница и переводчица Кира Сошинская, вдова писателя Игоря Можейко (который и взял себе псевдоним Кир Булычёв в честь супруги). Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на источник в медицинских кругах. Он отмечает, что причиной смерти могла стать острая сердечно-сосудистая недостаточность. РБК подтвердило новость с ссылкой на дочь писательница Алисы Лютомской.

Она вчера скончалась дома, в Москве.

Кира Сошинская родилась в 1933 году. Несколько лет она работала архитектором, а с 1959 года оформляла «Знание-сила», иллюстрировала там и произведения научной фантастики. Была главным художником журнала «Советский экран». Занималась книжной графикой, проиллюстрировала более пятидесяти книг НФ. Много раз участвовала в выставках в Москве, в 2002 году представила персональную выставку в Лондоне.

У неё вышло 15 рассказов (большая часть под псевдонимом Кира Селезнёва), пять входят в цикл «Экспедиция Седова». С 1999-го занималась переводами рассказов Гарта Никса, Линды Бакли-Арчер и других писателей.

Вдова пережила мужа Кира Булычёва почти на 19 лет.