«Вечные» выйдут в России с рейтингом 18+ — из-за супергероя-гея

По данным «Бюллетеня кинопрокатчика», «Вечные» Хлои Чжао получили в России рейтинг 18+, тогда как в остальном мире у фильма ограничение 13+.
Такое решение приняли в связи с тем, что в картине появится первый в киновселенной Marvel супергерой-гей.
Речь идет о герое Брайана Тайри Генри — Фастосе, у которого есть муж в исполнении Хааза Слеймана. Более того, в фильме, как ранее сообщалось, должны показать сцену их поцелуя.
В России премьера «Вечных» состоится 4 ноября.
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Кот-император | 19.08.2021
Картина Хлои Чжао выйдет в российском прокате 4 ноября — если фильм опять не перенесут.
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