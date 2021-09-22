«Вечные» выйдут в России с рейтингом 18+ — из-за супергероя-гея

По данным «Бюллетеня кинопрокатчика», «Вечные» Хлои Чжао получили в России рейтинг 18+, тогда как в остальном мире у фильма ограничение 13+.

Такое решение приняли в связи с тем, что в картине появится первый в киновселенной Marvel супергерой-гей.

Речь идет о герое Брайана Тайри Генри — Фастосе, у которого есть муж в исполнении Хааза Слеймана. Более того, в фильме, как ранее сообщалось, должны показать сцену их поцелуя.

В России премьера «Вечных» состоится 4 ноября.