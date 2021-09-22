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    Новости

    «Вечные» выйдут в России с рейтингом 18+ — из-за супергероя-гея

    22 сентября 2021
    22.09.2021
    952
    0 минут на чтение
    «Вечные» выйдут в России с рейтингом 18+ — из-за супергероя-гея

    По данным «Бюллетеня кинопрокатчика», «Вечные» Хлои Чжао получили в России рейтинг 18+, тогда как в остальном мире у фильма ограничение 13+.

    Такое решение приняли в связи с тем, что в картине появится первый в киновселенной Marvel супергерой-гей.

    Речь идет о герое Брайана Тайри Генри — Фастосе, у которого есть муж в исполнении Хааза Слеймана. Более того, в фильме, как ранее сообщалось, должны показать сцену их поцелуя.

    В России премьера «Вечных» состоится 4 ноября.

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    Картина Хлои Чжао выйдет в российском прокате 4 ноября — если фильм опять не перенесут.

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