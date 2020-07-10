Видео: Людвиг Йоранссон играет главную тему «Мандалорца»

Disney опубликовала ролик с заглавной темой «Мандалорца», которую исполняет композитор Людвиг Йоранссон. Снимали его при помощи той же технологии, что и сам сериал — при помощи экранов.

Второй сезон стартует в октябре — правда, пока что у него нет ни тизера, ни промо-кадров. Судя по данным СМИ, в продолжении нас ждут Бо-Катан и Асока Тано. По слухам, в гости заглянут ещё и Сабин Рен (одна из главных героинь «Повстанцев», тоже мандалорка) с капитаном Рексом.

Ранее Disney опубликовала передачу о создании «Мандалорца», в которой рассказала об использованных технологиях, работе с режиссёрами и многом другом.