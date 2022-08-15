Видео: нейросеть показала эволюцию жизни — от зарождения вселенной до конца времен

Художник и специалист по ИИ Ксандер Стинбрагг опубликовал анимированный ролик, в котором показал процесс эволюции — от зарождения вселенной до конца времен.
Он создал его с помощью технологии Stable Diffusion, использовав всего 36 последовательных фраз.
В видео можно увидеть не только ключевые моменты из прошлого, но и из будущего — например, футуристические города и роботизированных людей.
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