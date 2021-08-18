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    Видео: роботы Boston Dynamics делают паркур

    18 августа 2021
    18.08.2021
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    1 минута на чтение

    Компания Boston Dynamics, производящая экспериментальных роботов, научила свои машины паркуру. В новом видео показано, как два человекоподобных робота марки Atlas проходят полосу препятствий, как заправские спортсмены.

    На то, чтобы научить машины трюкам, ушло несколько месяцев подготовки. Роботы бегают по лестницам и наклонным поверхностям, прыгают и даже делают сальто назад.

     

     

    Если первые модели Atlas только выполняли заложенные в них программистами движения, то сейчас они ориентируются в пространстве сами — «видят» препятствия и «чувствуют» поверхности, с которыми взаимодействуют, и корректируют движения с учётом этого. Программистам не приходится прописывать каждый прыжок — они прописывают лишь шаблоны поведения, а робот при виде препятствия сам выбирает нужный для выполнения задачи набор движений.

    По словам создателей, самым сложным элементом оказалось не сальто назад, а совсем простой для человека прыжок — когда робот переваливается через балку на одной руке. По сравнению с человеком у Atlas слабые руки и тяжёлый торс, нет как плеч и гибкого позвоночника, так что создателям оказалось трудно добиться от робота нужного результата. В половине случаев машине прыжок не удавался.

    Вы спросите, для чего всё это делается? Зачем учить роботов паркуру? Создатели признают, что умение делать сальто назад может никогда не потребоваться в коммерческом использовании роботов. Но их и не предлагают купить — роботы Atlas служат для отработки технических возможностей. Boston Dynamics специально ставят перед собой и своими роботами необычные задачи, чтобы отработать как можно больше возможных алгоритмов по координации движений. Вряд ли в будущем все работы будут делать роботы в форме человека — но эта форма позволяет отработать отдельные элементы, которые пригодятся будущим машинам.

    Человекоподобные интересны с двух точек зрения. Во-первых, они передают наше представление о роботе будущего, который везде пройдёт, всё сделает. Может, для конкретной задачи они и не подходят лучше всего, но если создавать единую платформу, способную выполнять много разных физических задач, то мы уже знаем, что человеческий форм-фактор на это способен.

    Скотт Куиндерсма, глава подразделения Atlas

    Подробнее о создании Atlas и их задачах можно посмотреть в этом «закулисном» видео (осторожно, английский!)

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