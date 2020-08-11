Во втором сезоне «Пацанов» сыграет Шон Эшмор из «Людей Икс»

Шон Эшмор рассказал в твиттере, что присоединился к актерскому составу второго сезона «Пацанов», где он сыграет бывшего члена Семерки — Прожектора.

Вы же не думали, что я покончил с супергероикой? Встречайте Прожектора! Бывшего члена Семерки и человек, которому есть что рассказать!

Почему супергерой покинул команду, неизвестно. Но это произошло еще до событий первого сезона. Именно на его место взяли Старлайт.

Вместе с этим актер поделился кадром из сериала со своим персонажем.

Это не первая супергеройская роль Шона. К примеру, ранее он сыграл Человека-льда в «Людях Икс». Также он исполнил главную роль в Quantum Break.

Второй сезон «Пацанов» стартует 4 сентября — первые три эпизода выйдут сразу, а остальные будут транслировать еженедельно.