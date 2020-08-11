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    Новости

    Во втором сезоне «Пацанов» сыграет Шон Эшмор из «Людей Икс»

    11 августа 2020
    Дмитрий Кинский
    11.08.2020
    3540
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    Шон Эшмор рассказал в твиттере, что присоединился к актерскому составу второго сезона «Пацанов», где он сыграет бывшего члена Семерки — Прожектора.

    Вы же не думали, что я покончил с супергероикой? Встречайте Прожектора! Бывшего члена Семерки и человек, которому есть что рассказать!

    Почему супергерой покинул команду, неизвестно. Но это произошло еще до событий первого сезона. Именно на его место взяли Старлайт.

    Вместе с этим актер поделился кадром из сериала со своим персонажем.

    Во втором сезоне «Пацанов» сыграет Шон Эшмор

    Это не первая супергеройская роль Шона. К примеру, ранее он сыграл Человека-льда в «Людях Икс». Также он исполнил главную роль в Quantum Break.

    Второй сезон «Пацанов» стартует 4 сентября — первые три эпизода выйдут сразу, а остальные будут транслировать еженедельно.

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    Премьера состоится 4 сентября.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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