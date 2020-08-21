К юбилею Рэя Брэдбери площадка ЛитРес составила рейтинг самых популярных у россиян антиутопий за последние десять лет.

Спрос на книги жанра вырос на 35% по сравнению с прошлым годом и на 59% по сравнению с 2017-м.

Вот как выглядит рейтинг:

«1984» Джорджа Оруэлла (эта же книга вошла в топ-5 самых продаваемых книг площадки за первое полугодие 2020-го) «451 градус по Фаренгейту» Рэя Брэдбери «Атлант расправил плечи» Айн Рэнд Аудиокнига «1984» (озвучивает Иван Литвинов) Аудиокнига «Атлант расправил плечи» (озвучивают Виктор Попов, Станислав Ананьин и Юлия Домаш) Аудиокнига «451 градус по Фаренгейту» (Александр Шаронов) «Источник» Айн Рэнд «Рассказ служанки» Маргарет Этвуд «О дивный новый мир» Олдоса Хаксли «Метро 2033» Дмитрия Глуховского

Кроме того, издательство поделилось популярными цитатами, которые выписывают пользователи.