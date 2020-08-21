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    Война — это мир: «1984» Оруэлла возглавила топ антиутопий по версии ЛитРеса

    21 августа 2020
    Кот-император
    21.08.2020
    2311
    1 минута на чтение
    Война — это мир: «1984» Оруэлла возглавила топ антиутопий по версии ЛитРеса

    К юбилею Рэя Брэдбери площадка ЛитРес составила рейтинг самых популярных у россиян антиутопий за последние десять лет.

    Спрос на книги жанра вырос на 35% по сравнению с прошлым годом и на 59% по сравнению с 2017-м.

    Вот как выглядит рейтинг:

    1. «1984» Джорджа Оруэлла (эта же книга вошла в топ-5 самых продаваемых книг площадки за первое полугодие 2020-го)
    2. «451 градус по Фаренгейту» Рэя Брэдбери
    3. «Атлант расправил плечи» Айн Рэнд
    4. Аудиокнига «1984» (озвучивает Иван Литвинов)
    5. Аудиокнига «Атлант расправил плечи» (озвучивают Виктор Попов, Станислав Ананьин и Юлия Домаш)
    6. Аудиокнига «451 градус по Фаренгейту» (Александр Шаронов)
    7. «Источник» Айн Рэнд
    8. «Рассказ служанки» Маргарет Этвуд
    9. «О дивный новый мир» Олдоса Хаксли
    10. «Метро 2033» Дмитрия Глуховского

    Кроме того, издательство поделилось популярными цитатами, которые выписывают пользователи.

    Если ты в меньшинстве и даже в единственном числе, — это не значит, что ты безумец.

    «1984»

    — Сколько я показываю пальцев, Уинстон?
    — Четыре.
    — А если партия говорит, что их не четыре, а пять, тогда сколько?

    «1984»

    Чтобы завершить поход, надо просто перестать идти.

    «Метро 2033»

    Постепенно становясь сильнейшим из побуждений, страх ломает нравственный хребет человека и
    заставляет его глушить в себе все чувства, кроме самосохранения.

    «1984»

    От недостатка секса никто не умирает. Умирают от недостатка любви.

    «Рассказ служанки»

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    Кот-император
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