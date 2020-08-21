К юбилею Рэя Брэдбери площадка ЛитРес составила рейтинг самых популярных у россиян антиутопий за последние десять лет.
Спрос на книги жанра вырос на 35% по сравнению с прошлым годом и на 59% по сравнению с 2017-м.
Вот как выглядит рейтинг:
- «1984» Джорджа Оруэлла (эта же книга вошла в топ-5 самых продаваемых книг площадки за первое полугодие 2020-го)
- «451 градус по Фаренгейту» Рэя Брэдбери
- «Атлант расправил плечи» Айн Рэнд
- Аудиокнига «1984» (озвучивает Иван Литвинов)
- Аудиокнига «Атлант расправил плечи» (озвучивают Виктор Попов, Станислав Ананьин и Юлия Домаш)
- Аудиокнига «451 градус по Фаренгейту» (Александр Шаронов)
- «Источник» Айн Рэнд
- «Рассказ служанки» Маргарет Этвуд
- «О дивный новый мир» Олдоса Хаксли
- «Метро 2033» Дмитрия Глуховского
Кроме того, издательство поделилось популярными цитатами, которые выписывают пользователи.
Если ты в меньшинстве и даже в единственном числе, — это не значит, что ты безумец.
«1984»
— Сколько я показываю пальцев, Уинстон?
— Четыре.
— А если партия говорит, что их не четыре, а пять, тогда сколько?
«1984»
Чтобы завершить поход, надо просто перестать идти.
«Метро 2033»
Постепенно становясь сильнейшим из побуждений, страх ломает нравственный хребет человека и
заставляет его глушить в себе все чувства, кроме самосохранения.
«1984»
От недостатка секса никто не умирает. Умирают от недостатка любви.
«Рассказ служанки»
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