Вот финальный ролик WoW: Shadowlands. И он невозможно унылый

Игрокам World of Warcraft: Shadowlands удалось победить Тюремщика в Гробницах Предвечных, так что в сети уже появился соответствующий сюжетный ролик.

Правда, в нем ничего особенного не оказалось: перед своей гибелью Зоваал разве что предостерег героев Азерота о грядущей катастрофе:

Вы пытаетесь сберечь обреченное. Разделенный космос не выстоит перед грядущим.

Сами фанаты WoW остались в большинстве своем разочарованы увиденным. Многие из них отметили, что это худший финал дополнения за всю историю MMORPG, Blizzard пора менять сценаристов.

Напомним, новый аддон анонсируют 19 апреля, а мобильную Warcraft — в мае.