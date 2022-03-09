Вот финальный ролик WoW: Shadowlands. И он невозможно унылый

Игрокам World of Warcraft: Shadowlands удалось победить Тюремщика в Гробницах Предвечных, так что в сети уже появился соответствующий сюжетный ролик.
Правда, в нем ничего особенного не оказалось: перед своей гибелью Зоваал разве что предостерег героев Азерота о грядущей катастрофе:
Вы пытаетесь сберечь обреченное. Разделенный космос не выстоит перед грядущим.
Сами фанаты WoW остались в большинстве своем разочарованы увиденным. Многие из них отметили, что это худший финал дополнения за всю историю MMORPG, Blizzard пора менять сценаристов.
Напомним, новый аддон анонсируют 19 апреля, а мобильную Warcraft — в мае.
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Дмитрий Кинский | 03.03.2022
«Ни короны, ни трона, ни даже души для правосудия».
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