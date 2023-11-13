 «Вот как я завел себе Джона» — дебютный трейлер «Гарфилда»

Sony Pictures опубликовала дебютный трейлер анимационного фильма «Гарфилд» (или The Garfield Movie в оригинале).
В ролике можно увидеть, как Гарфилд познакомился с Джоном, а также приключения главного героя с его отцом.
Ленивого кота Гарфилда, который обожает лазанью, озвучит Крис Пратт, а его несносного отца — Сэмюэл Л. Джексон.
Режиссером выступает Марк Диндал, который работал над «Похождениями императора» и «Цыпленком Цыпа».
Премьера состоится 24 марта 2024 года.
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