Вот какие работы вошли в шорт-лист конкурса YA-литературы «Кислород»

Иллюстрация: Anna Labi |annaorca (Россия, Санкт-Петербург)
Жюри литературного конкурса «Кислород» объявило список работ, прошедших в финал первого сезона. Всего на конкурс прислали 1515 заявок от участников из 31 страны. В финал прошло 18 работ в двух основных номинациях:
- «Кислород. Текст»: художественные произведения для молодёжной аудитории
четырёх основных направлений: тёмное фэнтези, азиатские мотивы, молодёжная
драма, ретеллинг.
- «Кислород. Арт»: арты и обложки к произведениям следующих направлений:
тёмное фэнтези, азиатские мотивы, молодёжная драма, ретеллинг, таро и
метафорические карты.
С текстами первой номинации можно свободно ознакомиться на сайте ЛитРес, книги доступны для бесплатного чтения до завершения открытого читательского голосования.
Экспертные голосования продлятся до 4 сентября. Отдельно победителей выберут эксперты сервиса LiveLib. И отдельно будет выбор «Мира фантастики»!
Список финалистов
Кислород. Текст
- Ольга Валентеева (ЛНР, Стаханов) — «Тюремщик»
- Ирина Родионова (Россия, Новотроицк) — «Мертвые воспоминания»
- Максим Смогов (Россия, Калининград) — «Один плюс N»
- Вероника и Ангелина Максимовы (Россия, Москва) — «Канашибари. Пока не погаснет последний
фонарь»
- Мери Ли (Россия, Санкт-Петербург) — «Мир Мэроу»
- Илья Попов (Россия, Самара) — «Ступая следом пепла»
- Томах Татьяна (Россия, Санкт-Петербург) — «Имя твоего волка»
- Диана Чайковская — «Колдовское кружево»
Кислород. Арт
- Anna Labi |annaorca (Россия, Санкт-Петербург)
- Chinchilka (Республика Беларусь, Гродно)
- Kara Malikova (Россия, Москва)
- Malinovka_art (Россия, Воронеж)
- okpitseleh (Грузия, Тбилиси)
- pyxchta (Россия, Москва)
- бильвизз (Россия, Москва)
- ёнов (Россия, Санкт-Петербург)
- Сергеев Иван (Россия, Москва)
- Сергеева Алена (Россия, Мытищи)
Вот кто вошёл в жюри:
- Анна Журко — преподаватель Британской высшей школы дизайна и художник;
- Мария Покусаева — книжный блогер и писатель;
- Анастасия Максимова — писатель (Уна Харт) и представитель бюро «Литагенты
существуют»;
- Алим Велитов, Юлия Никитина, Юлия Тар — художники и иллюстраторы;
- Валерий Гольников — иллюстратор, основатель сообщества иллюстраторов Illustrators.ru;
- Юля Books around me — блогер;
- Борис Невский — редактор книжного раздела «Мира фантастики»;
- Екатерина Глатерман — руководитель авторско-правового отдела ГК
«ЛитРес»;
- эксперты книжного рекомендательного сервиса LiveLib.
Конкурс проводит издательство «Росмэн» и его импринт «Кислород». Направление имринта — молодёжная литература (young adult), а конкурс призван найти новых писателей и художников, с которыми могло бы работать издательство. Работы, которые отметит жюри, будут приняты к рассмотрению, авторы могут рассчитывать на контракт.
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