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    Вот какие работы вошли в шорт-лист конкурса YA-литературы «Кислород»

    26 июля 2023
    Фото аватара
    26.07.2023
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    #конкурсы и премии
    Вот какие работы вошли в шорт-лист конкурса YA-литературы «Кислород»

    Иллюстрация: Anna Labi |annaorca (Россия, Санкт-Петербург)

    Жюри литературного конкурса «Кислород» объявило список работ, прошедших в финал первого сезона. Всего на конкурс прислали 1515 заявок от участников из 31 страны. В финал прошло 18 работ в двух основных номинациях:

    • «Кислород. Текст»: художественные произведения для молодёжной аудитории
      четырёх основных направлений: тёмное фэнтези, азиатские мотивы, молодёжная
      драма, ретеллинг.
    • «Кислород. Арт»: арты и обложки к произведениям следующих направлений:
      тёмное фэнтези, азиатские мотивы, молодёжная драма, ретеллинг, таро и
      метафорические карты.

    С текстами первой номинации можно свободно ознакомиться на сайте ЛитРес, книги доступны для бесплатного чтения до завершения открытого читательского голосования.

    Экспертные голосования продлятся до 4 сентября. Отдельно победителей выберут эксперты сервиса LiveLib. И отдельно будет выбор «Мира фантастики»!

    Список финалистов

    Кислород. Текст

    1. Ольга Валентеева (ЛНР, Стаханов) — «Тюремщик»
    2. Ирина Родионова (Россия, Новотроицк) — «Мертвые воспоминания»
    3. Максим Смогов (Россия, Калининград) — «Один плюс N»
    4. Вероника и Ангелина Максимовы (Россия, Москва) — «Канашибари. Пока не погаснет последний
      фонарь»
    5. Мери Ли (Россия, Санкт-Петербург) — «Мир Мэроу»
    6. Илья Попов (Россия, Самара) — «Ступая следом пепла»
    7. Томах Татьяна (Россия, Санкт-Петербург) — «Имя твоего волка»
    8. Диана Чайковская — «Колдовское кружево»

    Кислород. Арт

    1. Anna Labi |annaorca (Россия, Санкт-Петербург)
    2. Chinchilka (Республика Беларусь, Гродно)
    3. Kara Malikova (Россия, Москва)
    4. Malinovka_art (Россия, Воронеж)
    5. okpitseleh (Грузия, Тбилиси)
    6. pyxchta (Россия, Москва)
    7. бильвизз (Россия, Москва)
    8. ёнов (Россия, Санкт-Петербург)
    9. Сергеев Иван (Россия, Москва)
    10. Сергеева Алена (Россия, Мытищи)

    Вот кто вошёл в жюри:

    • Анна Журко — преподаватель Британской высшей школы дизайна и художник;
    • Мария Покусаева — книжный блогер и писатель;
    • Анастасия Максимова — писатель (Уна Харт) и представитель бюро «Литагенты
      существуют»;
    • Алим Велитов, Юлия Никитина, Юлия Тар — художники и иллюстраторы;
    • Валерий Гольников — иллюстратор, основатель сообщества иллюстраторов Illustrators.ru;
    • Юля Books around me — блогер;
    • Борис Невский — редактор книжного раздела «Мира фантастики»;
    • Екатерина Глатерман — руководитель авторско-правового отдела ГК
      «ЛитРес»;
    • эксперты книжного рекомендательного сервиса LiveLib.

    Конкурс проводит издательство «Росмэн» и его импринт «Кислород». Направление имринта — молодёжная литература (young adult), а конкурс призван найти новых писателей и художников, с которыми могло бы работать издательство. Работы, которые отметит жюри, будут приняты к рассмотрению, авторы могут рассчитывать на контракт.

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    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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