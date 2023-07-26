Вот какие работы вошли в шорт-лист конкурса YA-литературы «Кислород»

Иллюстрация: Anna Labi |annaorca (Россия, Санкт-Петербург)

Жюри литературного конкурса «Кислород» объявило список работ, прошедших в финал первого сезона. Всего на конкурс прислали 1515 заявок от участников из 31 страны. В финал прошло 18 работ в двух основных номинациях:

«Кислород. Текст»: художественные произведения для молодёжной аудитории

четырёх основных направлений: тёмное фэнтези, азиатские мотивы, молодёжная

драма, ретеллинг.

художественные произведения для молодёжной аудитории четырёх основных направлений: тёмное фэнтези, азиатские мотивы, молодёжная драма, ретеллинг. «Кислород. Арт»: арты и обложки к произведениям следующих направлений:

тёмное фэнтези, азиатские мотивы, молодёжная драма, ретеллинг, таро и

метафорические карты.

С текстами первой номинации можно свободно ознакомиться на сайте ЛитРес, книги доступны для бесплатного чтения до завершения открытого читательского голосования.

Экспертные голосования продлятся до 4 сентября. Отдельно победителей выберут эксперты сервиса LiveLib. И отдельно будет выбор «Мира фантастики»!

Список финалистов

Кислород. Текст

Ольга Валентеева (ЛНР, Стаханов) — «Тюремщик» Ирина Родионова (Россия, Новотроицк) — «Мертвые воспоминания» Максим Смогов (Россия, Калининград) — «Один плюс N» Вероника и Ангелина Максимовы (Россия, Москва) — «Канашибари. Пока не погаснет последний

фонарь» Мери Ли (Россия, Санкт-Петербург) — «Мир Мэроу» Илья Попов (Россия, Самара) — «Ступая следом пепла» Томах Татьяна (Россия, Санкт-Петербург) — «Имя твоего волка» Диана Чайковская — «Колдовское кружево»

Кислород. Арт

Anna Labi |annaorca (Россия, Санкт-Петербург) Chinchilka (Республика Беларусь, Гродно) Kara Malikova (Россия, Москва) Malinovka_art (Россия, Воронеж) okpitseleh (Грузия, Тбилиси) pyxchta (Россия, Москва) бильвизз (Россия, Москва) ёнов (Россия, Санкт-Петербург) Сергеев Иван (Россия, Москва) Сергеева Алена (Россия, Мытищи)

Вот кто вошёл в жюри:

Анна Журко — преподаватель Британской высшей школы дизайна и художник;

Мария Покусаева — книжный блогер и писатель;

Анастасия Максимова — писатель (Уна Харт) и представитель бюро «Литагенты

существуют»;

существуют»; Алим Велитов, Юлия Никитина, Юлия Тар — художники и иллюстраторы;

Валерий Гольников — иллюстратор, основатель сообщества иллюстраторов Illustrators.ru;

Юля Books around me — блогер;

Борис Невский — редактор книжного раздела «Мира фантастики»;

Екатерина Глатерман — руководитель авторско-правового отдела ГК

«ЛитРес»;

«ЛитРес»; эксперты книжного рекомендательного сервиса LiveLib.

Конкурс проводит издательство «Росмэн» и его импринт «Кислород». Направление имринта — молодёжная литература (young adult), а конкурс призван найти новых писателей и художников, с которыми могло бы работать издательство. Работы, которые отметит жюри, будут приняты к рассмотрению, авторы могут рассчитывать на контракт.