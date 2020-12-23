Все герои в сборе: вышел второй трейлер нового «Шаман Кинга»

В интернете появился второй тизер-трейлер новой адаптации «Шаман Кинга», в которой зрителей познакомили с главными героями — Йо, Мантой, Анной, Рю и Реном.

В режиссерском кресле Джоджи Фурута, снявший второй сезон «Семи смертных грехов», а сценарием занимается Седзи Ёнэмура, который приложил руку к «Берсерку» и «Ван-Пису». Музыку пишет композитор «Моей геройской академии» Юки Хаяси.

Йо озвучивает Ёко Хикаса, подарившая голос Диане из «Академии ведьмочек». К остальным персонажам вернулись прежние сэйю из аниме 2001 года

Новая экранизация по аналогии со «Стальным алхимиком: Братство» будет точнее следовать оригинальной манге.

Аниме выйдет в апреле 2021 года.

Трейлер

Постер