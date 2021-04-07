Все победители VES Awards 2021. У «Души» больше всего наград»!

Гильдия специалистов по визуальным эффектам обнародовала список победителей премии VES Awards 2021.
Больше всего наград забрал мультфильм «Душа» от Pixar. Также выделились «Мандалорец», «Страна Лавкрафта» и другие проекты.
- Лучшие визуальные эффекты в фотореалистичном фильме — «Полуночное небо»;
- Лучшие визуальные эффекты в фотореалистичном эпизоде — «Мандалорец», The Marshal (1 серия 2 сезона);
- Лучшие визуальные эффекты в анимационном фильме — «Душа»;
- Лучшие вспомогательные визуальные эффекты в фотореалистичном фильме — «Манк»;
- Лучшие вспомогательные визуальные эффекты в фотореалистичном эпизоде — «Корона», Gold Stick (1 серия 4 сезона);
- Лучший CGI-персонаж в фотореалистичном фильме — Айван из «Айван, единственный и неповторимый»;
- Лучший CGI-персонаж в анимационном фильме — Терри из «Души»;
- Лучший CGI- персонаж в фотореалистичном эпизоде — Грогу из «Мандалорца» в серии The Jedi;
- Лучшее CGI-окружение в фотореалистичном фильме — Имперский город из «Мулан»;
- Лучшее CGI-окружение в анимационном фильме — Великое До (Great Before) из «Души»;
- Лучшее CGI-окружение в сериале или рекламе — Джунгли Морак из «Мандалорца» в серии The Believer;
- Лучшее моделирование эффектов в фотореалистичном фильме — «Проект «Сила»»;
- Лучшее моделирование эффектов в анимационном фильме — «Душа»;
- Лучшее моделирование эффектов в сериале или рекламе — «Страна Лавкрафта», Strange Case (5 серия);
- Лучшая операторская работа в анимационном проекте — «Душа»;
- Лучшие визуальные эффекты в видеоигре — Ghost of Tsushima;
- Лучшая композиция в фотореалистичном фильме — «Проект «Сила»»;
- Лучшая композиция в фотореалистичном сериале — «Страна Лавкрафта», Strange Case (5 серия).
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.