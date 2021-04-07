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    Новости

    Все победители VES Awards 2021. У «Души» больше всего наград»!

    7 апреля 2021
    Дмитрий Кинский
    07.04.2021
    446
    1 минута на чтение
    Все победители VES Awards 2021. У «Души больше всего наград»!

    Гильдия специалистов по визуальным эффектам обнародовала список победителей премии VES Awards 2021.

    Больше всего наград забрал мультфильм «Душа» от Pixar. Также выделились «Мандалорец», «Страна Лавкрафта» и другие проекты.

    • Лучшие визуальные эффекты в фотореалистичном фильме — «Полуночное небо»;
    • Лучшие визуальные эффекты в фотореалистичном эпизоде — «Мандалорец», The Marshal (1 серия 2 сезона);
    • Лучшие визуальные эффекты в анимационном фильме — «Душа»;
    • Лучшие вспомогательные визуальные эффекты в фотореалистичном фильме — «Манк»;
    • Лучшие вспомогательные визуальные эффекты в фотореалистичном эпизоде — «Корона», Gold Stick (1 серия 4 сезона);
    • Лучший CGI-персонаж в фотореалистичном фильме — Айван из «Айван, единственный и неповторимый»;
    • Лучший CGI-персонаж в анимационном фильме — Терри из «Души»;
    • Лучший CGI- персонаж в фотореалистичном эпизоде — Грогу из «Мандалорца» в серии The Jedi;
    • Лучшее CGI-окружение в фотореалистичном фильме — Имперский город из «Мулан»;
    • Лучшее CGI-окружение в анимационном фильме — Великое До (Great Before) из «Души»;
    • Лучшее CGI-окружение в сериале или рекламе — Джунгли Морак из «Мандалорца» в серии The Believer;
    • Лучшее моделирование эффектов в фотореалистичном фильме — «Проект «Сила»»;
    • Лучшее моделирование эффектов в анимационном фильме — «Душа»;
    • Лучшее моделирование эффектов в сериале или рекламе — «Страна Лавкрафта», Strange Case (5 серия);
    • Лучшая операторская работа в анимационном проекте — «Душа»;
    • Лучшие визуальные эффекты в видеоигре — Ghost of Tsushima;
    • Лучшая композиция в фотореалистичном фильме — «Проект «Сила»»;
    • Лучшая композиция в фотореалистичном сериале — «Страна Лавкрафта», Strange Case (5 серия).
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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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