Сегодня день рождения празднует обаятельная исполнительница, которую прославили кавер-версии музыки из игр и сериалов. Вот подборка её самых ярких каверов — на музыку из «Ведьмака», «Мандалорца», «Гарри Поттера» и даже танец африканских гробовщиков!