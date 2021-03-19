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    Встречайте Necromunda: Hired Gun — сюжетный шутер во вселенной Warhammer 40,000

    19 марта 2021
    Кот-император
    19.03.2021
    694
    0 минут на чтение

    Французская студия Streum On (E.Y.E: Divine Cybermancy, Space Hulk: Deathwing) представили шутер во вселенной Warhammer 40,000. Трейлер показывает динамичные сражения в Некромунде — мире-Улье.

    Игрок возьмёт на себя роль наёмника за головами, которому предстоит уничтожать головорезов и мутантов в лабиринтах Некромунды. Наградой станут импланты, значительно расширяющие возможности стрелка. В числе особенностей: союзник кибер-мастиф, настройка оружия и импантов и увлекательный сюжет.

    Скриншоты

    Встречайте Necromunda: Hired Gun — сюжетный шутер во вселенной Warhammer 40,000 Встречайте Necromunda: Hired Gun — сюжетный шутер во вселенной Warhammer 40,000 4 Встречайте Necromunda: Hired Gun — сюжетный шутер во вселенной Warhammer 40,000 3 Встречайте Necromunda: Hired Gun — сюжетный шутер во вселенной Warhammer 40,000 2 Встречайте Necromunda: Hired Gun — сюжетный шутер во вселенной Warhammer 40,000 1

    Necromunda: Hired Gun выйдет на PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One и ПК 1 июня.

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    Кот-император
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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