Второй финальный трейлер «Черной вдовы»: больше никаких переносов?

Marvel Studios представил второй финальный трейлер «Черной вдовы» со Скарлетт Йоханссон в главной роли. Из-за пандемии фильм переносили несколько раз, и, в конечном счёте, было решено выпустить его и в кинотеатрах, и на Disney+ 9 июля. В России «Черная вдова» выйдет 8 июля.

Оригинальный трейлер:

Дубляж:

События фильма развернутся после «Первого мстителя: Противостояние». Наташе Романофф предстоит лицом к лицу встретиться со своим прошлым до «Мстителей»: со шпионским воспитанием и разрушенными семейными взаимоотношениями. Одновременно героиня окажется втянутой в опасный заговор с её старыми товарищами — Еленой Беловой (Флоренс Пью), Алексеем или Красным Стражем (Дэвид Харбор), и Мелиной (Рэйчел Вайс).