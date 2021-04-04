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    Второй финальный трейлер «Черной вдовы»: больше никаких переносов?

    4 апреля 2021
    Кот-император
    04.04.2021
    772
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    Marvel Studios представил второй финальный трейлер «Черной вдовы» со Скарлетт Йоханссон в главной роли. Из-за пандемии фильм переносили несколько раз, и, в конечном счёте, было решено выпустить его и в кинотеатрах, и на Disney+ 9 июля. В России «Черная вдова» выйдет 8 июля.

    Оригинальный трейлер:

    Дубляж:

     

    События фильма развернутся после «Первого мстителя: Противостояние». Наташе Романофф предстоит лицом к лицу встретиться со своим прошлым до «Мстителей»: со шпионским воспитанием и разрушенными семейными взаимоотношениями. Одновременно героиня окажется втянутой в опасный заговор с её старыми товарищами — Еленой Беловой (Флоренс Пью), Алексеем или Красным Стражем (Дэвид Харбор), и Мелиной (Рэйчел Вайс).

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    На площадке картина будет распространяться за дополнительную плату.

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    Кот-император
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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