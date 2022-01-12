Второй сезон «Ведьмака» вошёл в топ-10 самых популярных сериалов Netflix

Netflix обновил рейтинги самых популярных англоязычных сериалов платформы за всё время. И оказалось, что в топ-10 ворвался второй сезон «Ведьмака». У него за 28 дней после выхода набралось 462,5 миллиона часов просмотра — восьмое место в списке. Правда, это меньше, чем у первого с 541 миллионом часов просмотров. Он занимает третью строчку.

В список также вошли сезоны «Кобра Кай», «Ты» и «Очень странные дела». Возглавляют список «Бриджертоны».

А вот как дела у самых популярных англоязычных фильмов платформы. В топ — и сразу на второе место — ворвалась сатира «Не смотрите наверх» с Леонардо Ди Каприо и Дженнифер Лоуренс. Картина собрала 321,52 миллионов часов просмотров за первые 28 дней.

Рекорд по-прежнему держит «Красное уведомление» с Райаном Рейнольдсом и Скалой. Замыкает тройку «Птичий короб».