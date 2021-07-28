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    Новости

    «Вьюрки» Дарьи Бобылёвой издадут на английском языке

    28 июля 2021
    28.07.2021
    226
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    «Зона ужасов»: по роману «Вьюрки» Дарби Бобылёвой готовится сериал

    Издательство Angry Robot Books приобрело права на англоязычное издание романа «Вьюрки» Дарьи Бобылёвой.

    Сделка включает как публикацию текста, так и выход аудиокниги. На английском роман будет называться The Village at the Edge of Noon, перевод Илоны Шавасс. В тексте издательства сообщается, что Шавасс выступает и как агент писательницы, но сама Дарья прокомментировала нам, что это не так. Писательница также добавила, что пока договор включает только «Вьюрки».

    «Вьюрки» вышли в конце 2018-го в серии «Самая страшная книга», с тех пор несколько раз переиздавались. Книга представляет собой мозаичный роман, который рассказывает о жителях дачного посёлка Вьюрки, которые одним прекрасным летним днём оказываются отрезаны от внешнего мира. Произведение Бобылёвой номинировалось в рамках нескольких крупных премий, стало лауреатом «Мастеров ужаса» и «Новые горизонты».

    В июне 2020-го СМИ рассказывали, что по «Вьюркам» готовится экранизация.

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