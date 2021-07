«Вьюрки» Дарьи Бобылёвой издадут на английском языке

Издательство Angry Robot Books приобрело права на англоязычное издание романа «Вьюрки» Дарьи Бобылёвой.

Сделка включает как публикацию текста, так и выход аудиокниги. На английском роман будет называться The Village at the Edge of Noon, перевод Илоны Шавасс. В тексте издательства сообщается, что Шавасс выступает и как агент писательницы, но сама Дарья прокомментировала нам, что это не так. Писательница также добавила, что пока договор включает только «Вьюрки».

«Вьюрки» вышли в конце 2018-го в серии «Самая страшная книга», с тех пор несколько раз переиздавались. Книга представляет собой мозаичный роман, который рассказывает о жителях дачного посёлка Вьюрки, которые одним прекрасным летним днём оказываются отрезаны от внешнего мира. Произведение Бобылёвой номинировалось в рамках нескольких крупных премий, стало лауреатом «Мастеров ужаса» и «Новые горизонты».

В июне 2020-го СМИ рассказывали, что по «Вьюркам» готовится экранизация.