WB анонсировала аниме-сериал «Отряд самоубийц: Исэкай»

Warner Bros. в рамках Anime Expo 2023 анонсировала аниме-сериал по мотивам «Отряда самоубийц» с подзаголовком «Исэкай».
Как ни трудно догадаться, шоу будет посвящено Харли Квинн и Джокера, которые попадут в фэнтезийный мир.
За производство отвечает студия WIT, известная по первым сезона «Атаки титанов», «Саге о Винланде» и «Семье шпиона».
Режиссером выступает Эри Осада, снявший некоторые эпизоды «Магической битвы». А сценарий написали Таппэй Нагацуки («Жизнь с нуля в альтернативном мире») и Эйдзи Умэхара (Vivy Prototype).
Даты выхода пока нет.
Тизер-трейлер
Постер
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
-
Рекомендуем
Александр Ремизов
-
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.