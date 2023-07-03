WB анонсировала аниме-сериал «Отряд самоубийц: Исэкай»

Warner Bros. в рамках Anime Expo 2023 анонсировала аниме-сериал по мотивам «Отряда самоубийц» с подзаголовком «Исэкай».

Как ни трудно догадаться, шоу будет посвящено Харли Квинн и Джокера, которые попадут в фэнтезийный мир.

За производство отвечает студия WIT, известная по первым сезона «Атаки титанов», «Саге о Винланде» и «Семье шпиона».

Режиссером выступает Эри Осада, снявший некоторые эпизоды «Магической битвы». А сценарий написали Таппэй Нагацуки («Жизнь с нуля в альтернативном мире») и Эйдзи Умэхара (Vivy Prototype).

Даты выхода пока нет.

Тизер-трейлер

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