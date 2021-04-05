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    WB рассматривает вариант выпустить «Дюну» только в кинотеатрах — на фоне успеха «Годзиллы против Конга»

    5 апреля 2021
    Кот-император
    05.04.2021
    1098
    0 минут на чтение
    WB рассматривает вариант выпустить «Дюну» только в кинотеатрах — на фоне успеха «Годзиллы против Конга»

    Deadline опубликовал большой материал, посвящённый успехам блокбастера «Годзилла против Конга». Фильм выводит индустрию из долгого коллапса, а цифры бьют рекорды на фоне годового застоя из-за коронавирусной пандемии.

    Сейчас мировые сборы остановились на отметке в 285 миллионов долларов. При этом, по словам WB, фильм отлично себя показывает на стриминговом сервисе HBO Max, где вышел параллельно с кинотеатрами. Домашние сборы блокбастера составили почти 50 миллионов.

    На фоне таких цифр, как пишет издание, WB рассматривает возможность выпустить долгожданную «Дюну» только в кинотеатрах. В начале года, когда кинокомпания объявила о гибридной стратегии релиза фильмов, Дени Вильнёв и другие кинематографисты раскритиковали это решение. Не исключено, что студия прислушается не только к коллегам, но и к шелесту купюр за сборы.

    Американский прокат «Дюны» запланирован на 1 октября, одновременно с этим фильм должен выйти и на сервисе. При этом в России и некоторых других странах посмотреть картину можно будет с 15-16 сентября.

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    Кот-император
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