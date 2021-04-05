Deadline опубликовал большой материал, посвящённый успехам блокбастера «Годзилла против Конга». Фильм выводит индустрию из долгого коллапса, а цифры бьют рекорды на фоне годового застоя из-за коронавирусной пандемии.

Сейчас мировые сборы остановились на отметке в 285 миллионов долларов. При этом, по словам WB, фильм отлично себя показывает на стриминговом сервисе HBO Max, где вышел параллельно с кинотеатрами. Домашние сборы блокбастера составили почти 50 миллионов.

На фоне таких цифр, как пишет издание, WB рассматривает возможность выпустить долгожданную «Дюну» только в кинотеатрах. В начале года, когда кинокомпания объявила о гибридной стратегии релиза фильмов, Дени Вильнёв и другие кинематографисты раскритиковали это решение. Не исключено, что студия прислушается не только к коллегам, но и к шелесту купюр за сборы.

Американский прокат «Дюны» запланирован на 1 октября, одновременно с этим фильм должен выйти и на сервисе. При этом в России и некоторых других странах посмотреть картину можно будет с 15-16 сентября.