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    «Я монстр!»: первый трейлер «Воспламеняющей взглядом»

    10 февраля 2022
    10.02.2022
    859
    0 минут на чтение

    Universal представила первый трейлер хоррора «Воспламеняющая взглядом» — ещё одной экранизации одноимённого романа Стивена Кинга про девочку Чарли со способностями к пирокинезу.

    Сюжет оставили без изменений. В центре событий окажется Энди  (Зак Эфрон) и его дочь Чарли (Райан Кира Армстронг). Девочка понимает, что способна силой мысли поджигать всё, на что посмотрит. Чарли привлекает много внимания, в том числе и секретной организации «Контора», в экспериментах которой когда-то поучаствовали Энди и его будущая жена.

    Постер

    «Я монстр!»: первый трейлер «Воспламеняющей взглядом» 1

    Продюсером проекта выступит Акива Голдсман («Игры разума», «Я, робот»). Производством занималась знаменитая Blumhouse, которая собаку съела на хоррорах («Паранормальное явление», «Астрал» и «Сплит»). Сценарий написал Скотт Тимс («Нарко: Мексика», «Хэллоуин убивает»).

    Фильм выйдет в кинотеатрах в мае, тогда же кино появится на сервисе Peacock.

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