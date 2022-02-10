«Я монстр!»: первый трейлер «Воспламеняющей взглядом»

Universal представила первый трейлер хоррора «Воспламеняющая взглядом» — ещё одной экранизации одноимённого романа Стивена Кинга про девочку Чарли со способностями к пирокинезу.

Сюжет оставили без изменений. В центре событий окажется Энди (Зак Эфрон) и его дочь Чарли (Райан Кира Армстронг). Девочка понимает, что способна силой мысли поджигать всё, на что посмотрит. Чарли привлекает много внимания, в том числе и секретной организации «Контора», в экспериментах которой когда-то поучаствовали Энди и его будущая жена.

Постер

Продюсером проекта выступит Акива Голдсман («Игры разума», «Я, робот»). Производством занималась знаменитая Blumhouse, которая собаку съела на хоррорах («Паранормальное явление», «Астрал» и «Сплит»). Сценарий написал Скотт Тимс («Нарко: Мексика», «Хэллоуин убивает»).

Фильм выйдет в кинотеатрах в мае, тогда же кино появится на сервисе Peacock.