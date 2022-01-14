«Я веду войну не с людьми, а со злом» — новый трейлер сериала «Карамора»

Стриминговый сервис START опубликовал полноценный трейлер многострадальной «Караморы» от студии «ДК интертеймент».
История разворачивается в начале ХХ века, когда анархист Карамора пытается отомстить вампирам, которые тайно управляют миром, за смерть своей возлюбленной.
Напомним, изначально «Карамора» был сериалом, которым занимался Илья Найшуллер. Затем его переделали в фильм, а на смену Найшуллеру пришел Данила Козловский. А теперь это вновь сериал.
Премьера состоится 20 января.
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Дмитрий Кинский | 07.12.2021
У сериала все еще нет точной даты выхода.
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Редактор
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