«Я веду войну не с людьми, а со злом» — новый трейлер сериала «Карамора»

Стриминговый сервис START опубликовал полноценный трейлер многострадальной «Караморы» от студии «ДК интертеймент».

История разворачивается в начале ХХ века, когда анархист Карамора пытается отомстить вампирам, которые тайно управляют миром, за смерть своей возлюбленной.

Напомним, изначально «Карамора» был сериалом, которым занимался Илья Найшуллер. Затем его переделали в фильм, а на смену Найшуллеру пришел Данила Козловский. А теперь это вновь сериал.

Премьера состоится 20 января.