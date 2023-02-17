«Я все еще вижу падающие блоки во снах» — первый трейлер фильма «Тетрис»

Apple TV+ опубликовал первый трейлер основанного на реальных событиях фильма «Тетрис» про создание культовой игры
По сюжету голландский предприниматель Хэнк Роджерс отправился в СССР, чтобы получить права на «Тетрис» у советского программиста Алексея Пажитнова, однако это привлекает внимание КГБ и криминальных авторитетов.
Главные роли исполнили Тэрон Эджертон («Kingsman: Секретная служба») и Никита Ефремов («Нулевой пациент»).
Премьера картины состоится 31 марта.
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