Заключительная часть «Атаки титанов» выйдет в 2023-м

3 апреля вышел заключительный, 87-й, эпизод второй части финального сезона (да, звучит страшно, но так и есть) аниме-сериала «Атака титанов». Как оказалось, сериал снова уйдёт на перерыв — и в 2023-м зрителей ждёт уже на самом деле финальная часть.
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Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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