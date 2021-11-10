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    Новости

    Знакомьтесь, герои сериала Netflix по One Piece

    10 ноября 2021
    10.11.2021
    1168
    0 минут на чтение
    Знакомьтесь, герои сериала Netflix по One Piece

    Netflix объявил актёрский состав сериала One Pice — адаптации одноимённого аниме-сериала.

    Первым сезоном — в нём будет 10 серий — занимается студия Tomorrow, которая также адаптирует «Ковбоя Бибопа» для Netflix и сериал «Сквозь снег». Она работает совместно с издательством Shueisha, выпускающим мангу.

    Главные роли исполнят в основном молодые и не примелькавшиеся артисты.

    Манки Д. Луффи — Иньяки Годой («Кто убил Сару?»)

    Знакомьтесь, герои сериала Netflix по One Piece 2

    Нами — Эмили Радд (фильмы «Улица страха»)

    Знакомьтесь, герои сериала Netflix по One Piece 4

    Усопп — Джейкоб Ромеро Гибсон («Гринлиф»)

    Знакомьтесь, герои сериала Netflix по One Piece 3

    Зоро — Макэнью («Бродяга Кэнсин: Последняя глава»)

    Знакомьтесь, герои сериала Netflix по One Piece 1

    Санджи — Тэз Скайлер («Точка кипения»)

    Знакомьтесь, герои сериала Netflix по One Piece 5

    Сценаристом, продюсером и шоураннером выступает ветеран индустрии Стивен Маэда («Остаться в живых», «Секретные материалы»). Второй сценарист и исполнительный продюсер — Мэтт Оуэнс («Агенты Щ.И.Т.», «Люк Кейдж»). Мангака Эйитиро Ода также числится исполнительным продюсером.

    Даты выхода у сериала пока нет.

    One Piece — аниме и манга, рассказывающие о приключениях парнишки Манки Д. Луффи, который хочет стать королём пиратов. Он набирает команду сорвиголов и отправляется на поиски сокровища.

    Аниме идёт уже больше 20 лет, в ноябре в эфир выйдет уже 1000-я (!) серия. Почитать подробнее об этой удивительной вселенной можно у нас в статье:

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     Олег Поторокин |  19.10.2019

    20 лет исполнилось безумному аниме про пиратов.

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    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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