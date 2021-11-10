Знакомьтесь, герои сериала Netflix по One Piece

Netflix объявил актёрский состав сериала One Pice — адаптации одноимённого аниме-сериала.
Первым сезоном — в нём будет 10 серий — занимается студия Tomorrow, которая также адаптирует «Ковбоя Бибопа» для Netflix и сериал «Сквозь снег». Она работает совместно с издательством Shueisha, выпускающим мангу.
Главные роли исполнят в основном молодые и не примелькавшиеся артисты.
Манки Д. Луффи — Иньяки Годой («Кто убил Сару?»)
Нами — Эмили Радд (фильмы «Улица страха»)
Усопп — Джейкоб Ромеро Гибсон («Гринлиф»)
Зоро — Макэнью («Бродяга Кэнсин: Последняя глава»)
Санджи — Тэз Скайлер («Точка кипения»)
Сценаристом, продюсером и шоураннером выступает ветеран индустрии Стивен Маэда («Остаться в живых», «Секретные материалы»). Второй сценарист и исполнительный продюсер — Мэтт Оуэнс («Агенты Щ.И.Т.», «Люк Кейдж»). Мангака Эйитиро Ода также числится исполнительным продюсером.
Даты выхода у сериала пока нет.
One Piece — аниме и манга, рассказывающие о приключениях парнишки Манки Д. Луффи, который хочет стать королём пиратов. Он набирает команду сорвиголов и отправляется на поиски сокровища.
Аниме идёт уже больше 20 лет, в ноябре в эфир выйдет уже 1000-я (!) серия. Почитать подробнее об этой удивительной вселенной можно у нас в статье:
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