«Звёздные войны», переиздание Monstress, Megalex Ходоровски и Алан Мур: анонсы fanzon с Comic Con

На фестивале Comic Con Russia, который проходил в онлайн-режиме, издательство fanzon поделилось планами на 2022 год. Выпускать планируют как новинки комиксов и книг, так и продолжения уже запущенных серий.

Комиксы

Monstress

Издательство начнёт перевыпускать Monstress, первый том которой ранее выходил у нас от издательства Jellyfish Jam (под названием «Она — монстр»). Первые три тома комикса в своё время завоевали премию «Хьюго» в номинации «Графическая история».

Действие комикса разворачивается в мире, вдохновленном Азией начала XX века. Незадолго до начала событий завершилась война между человечеством, возглавляемым жадными до власти магами, и арканиками — расой магических созданий, и вражда между ними остается сильна. Главной героиней выступает девушка Майка, которая принадлежит к арканикам, хотя и может сойти за человека. Она пытается узнать правду о своей погибшей матери и отомстить за ее смерть, а по ходу поисков в Майке открывается мощная и пугающая сила.

В ближайших планах перевыпустить первый том, а потом издать второй.

«Ключи Локков»

Весной на английском выходит сборник Locke & Key: The Golden Age, в который войдут несколько новых историй во вселенной «Ключей Локков». Среди них:

Small World — история о необычном подарке, который приводит двух девочек к столкновению в восьминогим монстром.

Open the Moon — грустный и красивый сюжет об отношениях отца и сына

Face the Music — новая история, написанная специально для сборника.

…In Pale Battalions Go… — рассказ о юном Локке, который стремился принять участие в Великой войне и ради этого решился использовать магические ключи, что привело к трагическим последствиям.

Hell & Gone — восьмидесяти страничный кроссовер с «Песочным человеком» Нила Геймана.

Точной даты выхода на русском пока нет.

Vampire: The Masquerade

Комикс по вселенной «Мира Тьмы». Оригинал начал выходить в 2020-м, авторство Тима Сили, Тини Ховарда и Блейка Ховарда. В комиксе переплетаются две сюжетные линии.

Одна посвящена вампирше Сесилии Байн, которая отвечает за соблюдение порядка и законов в Миннеаполисе. Она берет под опеку новообращенную вампиршу, брошенную своим сиром, и оказывается втянута в паутину интриг. В центре второго сюжета находится разношерстная группа анархов — вампиров, не признающих власть Камарильи — которым приходится взяться за расследование убийства.

Читайте также 5-я редакция Vampire: The Masquerade скоро на русском! Что изменилось в Мире Тьмы? Эта книга стала крупнейшим переосмыслением знаменитой игры про вампиров за всю её долгую историю. Разберёмся, что в ней осталось прежним, что изменилось и что в итоге вышло.

Megalex

Издательство продолжает выпускать комиксы Ходоровски. На очереди — Megalex, события которого происходят на одноименной планете-городе, находящейся под властью жестокой диктатуры.

Угнетенные простые люди могут прожить не более сорока лет, тогда как правящий класс наслаждается веками жизни. Поддерживают порядок власти с помощью клонов-полицейских, запрограммированных на беспрекословное подчинение и живущих всего 400 дней. В центре сюжета — восстание против бесчеловечного режима Мегалекса.

Читайте также Ходоверсум: жестокая и бесстыдная вселенная Ходоровски Рассказываем про мир «Инкала» и «Метабаронов» — безумных, философских и очень оригинальных комиксов от режиссёра несостоявшейся «Дюны».

«Пацаны»

Седьмой том выходит из типографии в ближайшие дни.

Восьмой — в переводе.

В планах — выпустить омнибусы в твёрдом переплёте.

Читайте также «Пацаны», сезон 2. Почему больше не сносит крышу? Продолжение истории о борцах со злыми супергероями вышло достойным, но всё же от него хотелось большего.

«Звёздные войны»

Пока что конкретных дат, их объявят позже.

«Расцвет Республики. The Rising Storm»

Роман Кэвана Скотта рассказывает о «Республиканской выставке», которая должна продемонстрировать галактики величайшие достижения Республики и послужить символом надежды на светлое будущее. Однако вместо этого она становится объектом яростной атаки воинственных нигилов.

«Расцвет Республики. Out of Shadows»

Книга Джастины Айланд посвящена приключениям юной девушки-пилота, которая оказывается втянута в конфликт двух могущественных семей Корусканта, и джедаев, которым поручено разобрать странный спор за право владеть бесполезным, казалось бы, регионом космоса.

«Расцвет Республики. The Fallen Star»

Роман Клаудии Грей поведает о новом коварном плане лидера нигилов. Он полон решимости нанести джедаям, прежде не раз мешавшим ему достигнуть целей, такую рану, от которой они уже не смогут оправиться.

Книги про Трауна

Greater Good и Lesser Evil — второй и третий роман трилогии Тимоти Зана о молодости самого знаменитого флотоводца далекой галактики. Трилогия «Траун. Доминация» рассказывает о тех временах, когда заглавный герой был еще молод, служил во флоте своего родного народа, чиссов, которому регулярно приходилось сталкиваться с опасностями Неизведанных регионов. Уже тогда он прославился из-за способности нестандартно мыслить и достигать победы в, казалось бы, безвыходных ситуациях. Но эти же качества нажили ему немало недругов, в том числе среди наиболее влиятельных и могущественных чиссов.

Остальные книги

Недавно на английском анонсировали романы Адама Кристофера Shadow of the Sith и Майка Чена Brotherhood. Действие первого разворачивается после «Возвращения джедаев», когда Люк Скайуокер, движимый мрачными видениями, вместе с Лэндо Калриссианом сталкиваются с новой угрозой ситхов. Второй посвящен совместному приключению во времена Война клонов Оби-Вана и Энакина, только что получившего звание рыцаря. Их выход запланирован на конец 2022-го или начало 2023 года.

Алан Мур

Мэтр заслуживает отдельной рубрики.

fanzon издаст дебютный роман писателя Voice of the Fire — книга уже в переводе.

В истории, насыщенной страстью, безумием и экстазом, читателей ждет встреча с двенадцатью персонажами, которые в разное время, на протяжении шести тысячелетий, жили в одном и том же регионе в центральной Англии. Сюжеты о них переплетаются между собой за счет повторяющихся событий, странных традиций и удивительных видений. Сначала пещерный мальчик теряет мать, находит любовь и выучивает смертельный урок. За рассказом о нем следуют истории о невероятной галерее персонажей: убийце, выдающей себя за своих жертв, рыбаке, который уверен, что стал представителем иной расы, посланце Рима, осознающем болезненную правду о Империи, искалеченной монашке, которая чудесным образом исцеляется благодаря волнующим видениям, старом крестоносце, потерявшем веру после того, как ему довелось лицезреть величайшую святыню, двух ведьм, сожженных на костре любовников. Каждая из историй становится элементом мозаики, способной раскрыть тайны этих земель.

У fanzon в планах выпустить и другие произведения Мура.