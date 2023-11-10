Признаёмся в любви «Светлячку» в 101-м выпуске Фантастического подкаста

🚀 101 выпуск Фантастического Подкаста… мы до краёв наполняем любовью к космическому вестерну «Светлячок»!
Спустя двадцать лет после скоропостижного закрытия, «Светлячок» — обладатель одной из самых стойких фанбаз, культурный феномен без аналогов и конкурентов. И в честь этого юбилея Роман Файницкий, Борис Блинохватов и Юлий Ким — младший без сомнения поднимаются со дна гравитационного колодца — прямо в бесконечное небо любви.
В этом выпуске:
- Сценарий, киноприёмы и дисфункциональная семья — наша любовь к экипажу «Серенити» в эмоциях и фактах
- Индустриальный космос, практичный вестерн, Жан-Поль Сартр и другие слагаемые очарования мира «Светлячка»
- Важнейшая работа Джосса Уидона — её творческие решения, её актёрская гармония и… её трагичная история.
- А также комиксы (хорошие и плохие), планы, надежды и фанатские теории!
Приятного прослушивания! И, конечно, помните:
Burn the land and boil the sea
You can’t take the sky from me
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Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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