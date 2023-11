Признаёмся в любви «Светлячку» в 101-м выпуске Фантастического подкаста

🚀 101 выпуск Фантастического Подкаста… мы до краёв наполняем любовью к космическому вестерну «Светлячок»!

Спустя двадцать лет после скоропостижного закрытия, «Светлячок» — обладатель одной из самых стойких фанбаз, культурный феномен без аналогов и конкурентов. И в честь этого юбилея Роман Файницкий, Борис Блинохватов и Юлий Ким — младший без сомнения поднимаются со дна гравитационного колодца — прямо в бесконечное небо любви.

В этом выпуске:

Сценарий, киноприёмы и дисфункциональная семья — наша любовь к экипажу «Серенити» в эмоциях и фактах

Индустриальный космос, практичный вестерн, Жан-Поль Сартр и другие слагаемые очарования мира «Светлячка»

Важнейшая работа Джосса Уидона — её творческие решения, её актёрская гармония и… её трагичная история.

А также комиксы (хорошие и плохие), планы, надежды и фанатские теории!

Приятного прослушивания! И, конечно, помните:

Burn the land and boil the sea

You can’t take the sky from me

Подписаться на новые выпуски нашего подкаста можно по этой ссылке, а также на всех популярных платформах ниже. Если вы хотите послушать подкаст локально, вы можете скачать файл.

Послушать на других сервисах (картинка кликабельная)