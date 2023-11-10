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    #Джосс Уидон #космическая опера

    Признаёмся в любви «Светлячку» в 101-м выпуске Фантастического подкаста

    10 ноября 2023
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    10.11.2023
    20328
    0 минут на чтение
    #Джосс Уидон #космическая опера
    Каким было бы фэнтези без Толкина 9

    🚀 101 выпуск Фантастического Подкаста… мы до краёв наполняем любовью к космическому вестерну «Светлячок»!

    Спустя двадцать лет после скоропостижного закрытия, «Светлячок» — обладатель одной из самых стойких фанбаз, культурный феномен без аналогов и конкурентов. И в честь этого юбилея Роман Файницкий, Борис Блинохватов и Юлий Ким — младший без сомнения поднимаются со дна гравитационного колодца — прямо в бесконечное небо любви.

    В этом выпуске:

    • Сценарий, киноприёмы и дисфункциональная семья — наша любовь к экипажу «Серенити» в эмоциях и фактах
    • Индустриальный космос, практичный вестерн, Жан-Поль Сартр и другие слагаемые очарования мира «Светлячка»
    • Важнейшая работа Джосса Уидона — её творческие решения, её актёрская гармония и… её трагичная история.
    • А также комиксы (хорошие и плохие), планы, надежды и фанатские теории!

    Приятного прослушивания! И, конечно, помните:
    Burn the land and boil the sea
    You can’t take the sky from me

    Подписаться на новые выпуски нашего подкаста можно по этой ссылке, а также на всех популярных платформах ниже. Если вы хотите послушать подкаст локально, вы можете скачать файл.

    Послушать на других сервисах (картинка кликабельная)Фантастический подкаст

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