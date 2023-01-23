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    Новостной спецвыпуск от 23 января в Фантастическом подкасте

    23 января 2023
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    23.01.2023
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    Новостной спецвыпуск от 23 января в Фантастическом подкасте

    Сегодня у нас специальный выпуск подкаста — новостной спешл, с которым мы пробуем новый формат с ведущим Никитой Волковичем.

    Спешите на работу и совсем нет времени? Тогда наш специальный новостной выпуск Фантастического подкаста уже ждёт с корзинкой событий как раз для ваших ушей. Рассказываем, что произошло интересного за прошлую неделю: что происходит в мире кино, сколько человек уволила Microsoft, сколько просмотров набрала первая серия The Last of Us и что творится с лицензией Dungeons & Dragons.

    Послушали? Дайте обратную связь в комментариях, как вам такой экспериментальный формат подачи новостей. Нам важно знать ваше мнение!

    Подписаться на новые выпуски нашего подкаста можно по этой ссылке, а также на всех популярных платформах ниже. Если вы хотите послушать подкаст локально, вы можете скачать файл.

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