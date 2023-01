Новостной спецвыпуск от 23 января в Фантастическом подкасте

Сегодня у нас специальный выпуск подкаста — новостной спешл, с которым мы пробуем новый формат с ведущим Никитой Волковичем.

Спешите на работу и совсем нет времени? Тогда наш специальный новостной выпуск Фантастического подкаста уже ждёт с корзинкой событий как раз для ваших ушей. Рассказываем, что произошло интересного за прошлую неделю: что происходит в мире кино, сколько человек уволила Microsoft, сколько просмотров набрала первая серия The Last of Us и что творится с лицензией Dungeons & Dragons.

Послушали? Дайте обратную связь в комментариях, как вам такой экспериментальный формат подачи новостей. Нам важно знать ваше мнение!

