Новостной спецвыпуск от 6 февраля в Фантастическом подкасте

Привет! Мы снова здесь с обзором главных событий прошедшей недели!

В новом выпуске «Фантастических новостей» вы узнаете:

1. Как поживает новая часть Dragon Age

2. Какой сериал редакция «Мира фантастики» ждет больше всего

3. Какую советскую классику готовится экранизировать Сарик Андреасян

Внутри ещё больше интересностей! У микрофона — Никита Волкович.

Ссылки на ключевые материалы:

Подписаться на новые выпуски нашего подкаста можно по этой ссылке, а также на всех популярных платформах ниже. Если вы хотите послушать подкаст локально, вы можете скачать файл.