Новостной спецвыпуск от 6 февраля в Фантастическом подкасте

Привет! Мы снова здесь с обзором главных событий прошедшей недели!
В новом выпуске «Фантастических новостей» вы узнаете:
1. Как поживает новая часть Dragon Age
2. Какой сериал редакция «Мира фантастики» ждет больше всего
3. Какую советскую классику готовится экранизировать Сарик Андреасян
Внутри ещё больше интересностей! У микрофона — Никита Волкович.
Ссылки на ключевые материалы:
- Держит ли марку второй сезон «Вампиров средней полосы»?
- Обзор ремейка Dead Space
- Агентство «Локвуд и компания»: чисто английские охотники за привидениями
- Hi-Fi Rush — первый претендент на звание игры 2023 года
- «День сурка». Как появилась эта культовая история
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Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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