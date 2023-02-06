    1253
    Подкасты

    Новостной спецвыпуск от 6 февраля в Фантастическом подкасте

    6 февраля 2023
    Avatar photo
    06.02.2023
    15212
    0 минут на чтение
    Новостной спецвыпуск от 6 февраля в Фантастическом подкасте

    Привет! Мы снова здесь с обзором главных событий прошедшей недели!

    В новом выпуске «Фантастических новостей» вы узнаете:

    1. Как поживает новая часть Dragon Age
    2. Какой сериал редакция «Мира фантастики» ждет больше всего
    3. Какую советскую классику готовится экранизировать Сарик Андреасян

    Внутри ещё больше интересностей! У микрофона — Никита Волкович.

    Ссылки на ключевые материалы:

    Подписаться на новые выпуски нашего подкаста можно по этой ссылке, а также на всех популярных платформах ниже. Если вы хотите послушать подкаст локально, вы можете скачать файл.

    Подписаться на подкаст
    Слушайте на Apple Podcasts
    Яндекс.музыка
    Тестовый пост для экспериментов
    Слушать в Google Подкастах
    Тестовый пост для экспериментов 3
    TuneIn
    Тестовая страница для экспериментов 3
    Тестовый пост для экспериментов 2
    Литрес    

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте
    Avatar photo
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    Черновик 1017
    0
    43409
    Читаем книгу «Правосудие королей» Ричарда Суона — фэнтези о вершителе судеб

    Фрагмент включает первую главу целиком, в ней мы знакомимся с сэром Конрадом Вонвальтом. Будучи членом Ордена магистратов Империи, он наделен практически безграничными полномочиями в расследовании различных преступлений, и путешествует по стране, чтобы вершить правосудие.

    «Вампиры средней полосы», 2-й сезон: больше крови и серьёзности 3
    0
    97182
    «Вампиры средней полосы», 2-й сезон: больше крови и серьёзности

    Тон и акценты сменились, некоторые актёры уже не с нами, но от экрана всё равно не оторваться. Наша рецензия — вторая положительная.  

    Обзор Dead Space. Живее всех живых!  4
    0
    110193
    Обзор Dead Space. Живее всех живых! 

    У ремейков Resident Evil появился сильный конкурент!

    Какие фильмы смотреть в феврале 2023? Отмена апокалипсиса! 3
    0
    110635
    Какие фильмы смотреть в феврале 2023? Отмена апокалипсиса!

    Главные кинопремьеры февраля: Мстители встречают Канга, Шьямалан устраивает апокалипсис, а медведи спасают музыку.

    Какие сериалы смотреть в феврале 2023? Ретрофутуризм, русский хоррор и феи 10
    0
    167775
    Какие сериалы смотреть в феврале 2023? Ретрофутуризм, русский хоррор и феи

    Советуем новинку от Apple TV+ про лунного коммерсанта, польскую фантастическую мелодраму, бразильскую подростковую фантастику и несколько мультсериалов.

    Во что поиграть в феврале 2022 года 23
    0
    188679
    Во что поиграть в феврале 2023 года? Hogwarts Legacy и Atomic Heart

    Готовим VR-шлемы и волшебные палочки

    Подводим книжные итоги 2022-го в 65-м выпуске Фантастического подкаста
    0
    451828
    Подводим книжные итоги 2022-го в 65-м выпуске Фантастического подкаста

    Внутри — большой список обсуждаемых книг.

    «День сурка».
    0
    245698
    «День сурка». Как появилась эта культовая история

    Как сурок покусал Фила, сколько лет провёл герой в петле времени и правда ли, что сценарий украли у Владимира Хотиненко.

    Спецпроекты

    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить