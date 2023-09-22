Собираемся на палубе говорить про One Piece от Netflix в 97-м выпуске подкаста

Обложка выпуска: Midjourney
97-й выпуск «Фантастического подкаста» — о сериале One Piece.
Ахой, матросы! Собирайтесь на палубе, мы здесь обсуждаем, какой же вышла попытка перенести в живой формат легендарное приключение Луффи и команды Соломенной шляпы, которое продолжается уже четверть века! Слышите залихватский смех? Это свои пиратские байки уже травят Олег Поторокин, Дмитрий Шепелев, Артем Дубровский и Сергей Мангасаров.
В выпуске:
- Как у авторов получилось передать дух аниме сёнэна
- Критичны ли изменения сюжета
- Что сериал растерял
- Почему фанаты оригинала не в ярости
- Насколько же хорош клоун Багги
- Как сильно тянется резиновый… кулак
- И удастся ли сериалу маленький человекоподобный олень
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Заходят как-то вампир, медведь, полуэльф и тифлингша-варвар во Врата Балдура…
Книги — круто. Говорим про книги о видеоиграх в 96-м выпуске подкаста (гость: Михаил Бочаров)
Внутри: список упомянутых книг.
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