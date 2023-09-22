Собираемся на палубе говорить про One Piece от Netflix в 97-м выпуске подкаста

Обложка выпуска: Midjourney

97-й выпуск «Фантастического подкаста» — о сериале One Piece.

Ахой, матросы! Собирайтесь на палубе, мы здесь обсуждаем, какой же вышла попытка перенести в живой формат легендарное приключение Луффи и команды Соломенной шляпы, которое продолжается уже четверть века! Слышите залихватский смех? Это свои пиратские байки уже травят Олег Поторокин, Дмитрий Шепелев, Артем Дубровский и Сергей Мангасаров.

В выпуске:

Как у авторов получилось передать дух аниме сёнэна

Критичны ли изменения сюжета

Что сериал растерял

Почему фанаты оригинала не в ярости

Насколько же хорош клоун Багги

Как сильно тянется резиновый… кулак

И удастся ли сериалу маленький человекоподобный олень

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