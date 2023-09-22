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    Собираемся на палубе говорить про One Piece от Netflix в 97-м выпуске подкаста

    22 сентября 2023
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    22.09.2023
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    Собираемся на палубе говорить про One Piece от Netflix в 97-м выпуске подкаста

    Обложка выпуска: Midjourney

    97-й выпуск «Фантастического подкаста» — о сериале One Piece.

    Ахой, матросы! Собирайтесь на палубе, мы здесь обсуждаем, какой же вышла попытка перенести в живой формат легендарное приключение Луффи и команды Соломенной шляпы, которое продолжается уже четверть века! Слышите залихватский смех? Это свои пиратские байки уже травят Олег Поторокин, Дмитрий Шепелев, Артем Дубровский и Сергей Мангасаров.

    В выпуске:

    • Как у авторов получилось передать дух аниме сёнэна
    • Критичны ли изменения сюжета
    • Что сериал растерял
    • Почему фанаты оригинала не в ярости
    • Насколько же хорош клоун Багги
    • Как сильно тянется резиновый… кулак
    • И удастся ли сериалу маленький человекоподобный олень

    Подписаться на новые выпуски нашего подкаста можно по этой ссылке, а также на всех популярных платформах ниже. Если вы хотите послушать подкаст локально, вы можете скачать файл.

    Послушать на других сервисах (картинка кликабельная)Фантастический подкаст

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    Внутри: список упомянутых книг.

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    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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