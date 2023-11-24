«Атака титанов: Заключительная глава»: разбираем финал

Недавно подошёл к концу культовый аниме-сериал про войну, ненависть, жизнь, смерть, любовь и… В общем, про людей на тросах, сражающихся против больших монстров. Мы уже описали свои ощущения от долгожданного финала, а теперь давайте подробнее, со всеми спойлерами, разберём, чем там эти ваши «Титаны» закончились.

Осторожно, спойлеры! Осторожно: Вся эта статья — один большой спойлер. С бесспойлерным обзором можно ознакомиться здесь

Гул Земли

Первый спецэпизод встречает нас особенной сценой — её мы уже видели в самом начале сериала. Только в этот раз во сне под деревом Эрену видит прощающуюся с ним Микасу. Таким образом авторы как бы исправляют старую ошибку аниме-адаптации, где сон (полную версию которого нам покажут в самом конце) был заменён на кадры из сцен первого сезона, и самое первое ружье манги «До встречи, Эрен» просто потерялось. Почему в 2013 году аниматоры приняли такое решение, до сих пор точно не известно. Вероятно, не веря в то, что аниме добьётся успеха и у него будет продолжение, они хотели сделать более понятное зрителю предзнаменование событий. А может, сам Исаяма не был убеждён в необходимости этой сцены.

Тяжело найти лучшее место, чтобы вернуться в тот момент. Мы вновь видим Эрена беззаботным ребенком, плачущим о сновидении, которого он не помнит, только чтобы вслед за слезами перенестись далеко во времени и пространстве — до самых марлийских земель, где он, уже взрослый, раскаивается перед другим ничего не понимающим ребенком. Здесь авторы проделывают хорошую работу, подробно разъясняя зрителю мотивы Эрена. Это просто необходимо, ведь весь сезон до того нам (как и остальным героям) оставалось только строить догадки. Что важно — здесь нет попытки как-то обелить героя с помощью дешёвой симпатии. Скорее, его упорно продолжают описывать как сложную и противоречивую личность, а нас просят это принять.

Видение будущего — лишь инструмент для достижения цели, а защита Парадиза от внешнего мира — лишь оправдание перед своей совестью. Вид бескрайнего неба, символизирующий столь желанное ощущение свободы, — вот то, к чему Эрен шёл с момента, как он узнал из старой книжки о красоте мира за стенами. Его признание Рамзи о величайшем разочаровании — нижняя точка падения. Уже не важны ни страны, ни идеологии, ни причастность людей к двухтысячелетнему кругу насилия, ни их мечты и надежды — на этом пейзаже не должно остаться никого. Обратной дороги нет и быть не может.

Исаяма не просто так стыкует два эти момента. Именно в то мгновение, когда Эрен чувствует свой грандиозный успех и вместе с тем свой грандиозный провал как человека, через Пути он встречается с Армином, который всегда был его светлым отражением. Позже мы узнаем, что именно тогда произошёл их последний разговор по душам.

Также силу этой сцене придают, наверное, самые жуткие вещи из тех, что мы помним в «Атаке титанов». Несмотря на всю фантастику в лице армии марширующих гигантов, весь тот ад, что происходит с людьми под их ногами, показан до омерзения по-человечески. Замените Гул на любое бедствие или армию вторжения, и вы не отличите то, что получится, от некоторых документальных видео или фотографий. Всю дорогу мы не могли не болеть за Эрена, ведь он с друзьями по праву был протагонистом, защитником человечества от агрессора. Вот почему взгляд Рамзи из-под стопы титана точечно бьёт под дых, в самое нутро, спрашивая: «И куда вас это привело?»

Мне всегда нравилось то, как качественно авторы «Титанов» манипулируют зрителем, быстро проводя его через весь эмоциональный спектр. Где, как не здесь, можно получить истинное удовольствие от зарождающегося неловкого романса Армина и Энни? А от того, как забавно реагирует на это Микаса через минуту после морально тяжёлой сцены? Успели выдохнуть? Добавим шока, и не говорите, что кто-то ожидал финальный аккорд от Флока, сумевшего после предыдущего эпизода так долго продержаться в воде и под конец насолить предателям родины. Мы можем относиться к нему как угодно, но стоит признать, что его сила воли, унаследованная от Эрвина, достойна уважения.

Дальше снова следует напряжение, а за ним — душераздирающее прощание. Последний выход Ханджи, можно сказать, единственная экшен-сцена первого эпизода, совсем не ощущается дежурным, чем-то для галочки, избавлением от второстепенного персонажа. Командир разведкорпуса обязан толкать всё человечество, в частности своих подчинённых, вперёд, в лучший мир, даже ценой собственной жизни. Ханджи под стать своему предшественнику уходит невероятно эпично, с шикарной анимацией и такой же музыкой, а мы тем временем взрываемся слезами. И даже тогда сериал умудряется дожимать нас в своей манипуляции — думаю, многих людей, пускай на секунду, но ошарашил вид невредимой героини, только для того, чтобы через ещё секунду сделать ещё больнее.

Грешники

Итак, герои успевают заправить самолёт и направляются к Эрену, пока тот вместе с Гулом движется к форту Салта, куда уже прибыл последний поезд с беженцами. Здесь авторы снова делают важную вещь — предлагают прочувствовать персонажей. Там, где любая другая история как можно скорее перескочила бы к какому-нибудь монтажу подготовки, а затем к самому финальному сражению, «Атака титанов» даёт посмотреть в лицо каждому герою, чтобы увидеть там смесь сожаления и отчаяния. Вопрос «А что, если бы не я?» проходит сквозь всех, задевая даже родителей Энни и Райнера. Исаяма искренне смакует глупость человека, осознающего важные вещи только перед лицом апокалипсиса, к которому он ещё и руку приложил.

Иронично, что Райнер здесь выступает голосом разума, подбадривая Конни. Тот самый Райнер, который не так давно пытался покончить со своими страданиями. Приятно наблюдать, как в разговоре у них даже намёка на ненависть к друг другу не осталось — только понимание, солидарность грешников, если хотите. Это почти незаметный, но сильный момент, подчёркивающий, как много прошли персонажи со времён сломанной стены Шиганшины.

Энни в разговоре с Киёми тоже успевает пожалеть о том, что решила не садиться в самолёт, — пустота от потери отца слишком давила, чтобы побудить героиню сражаться вместе с Армином и остальными. И тут, кстати говоря, Фалько начинает оправдывать своё имя. Многие сочли силу полёта для Челюсти слишком рояльной, но это не совсем так — на протяжении всего сериала нам не раз показывали, что Девять могут частично перенимать способности друг друга. Это всё ещё не спасительная бутылка с «Отвердеванием»! А уж конкретно в случае Фалько крылья тизерились с самого начала финального сезона.

Также автор не упускает момент, чтобы снова показать, что его герои хоть и могут быть невнимательны во время битв (кто-то считал, сколько раз на них внезапно нападали сзади титаны?), но они точно не глупцы и часто вместе со зрителем задаются правильными вопросами. Почему Эрен, обладая полным контролем над Прародителем, не отменил способности перевёртышей? Ответить взялся он сам, максимально отстранённо, очевидно, чтобы поддерживать образ смертельного врага. И тут нам дают вторую явную подсказку к пониманию Йегера: его друзья — единственное, на что ему не плевать, их свободу он отбирать ни за что не станет. Эрен хочет, чтобы они его остановили, но выбор всё равно за ними.

Битва неба и земли

И тут нас ждёт эпизод, почти полностью посвящённый экшену — и какому! От высадки на спину Эрена до самого отрубания его головы мы видим пик «Атаки титанов» как адреналинового блокбастера. Студия MAPPA не зря взяла дополнительный год на производство — всё выглядит максимально красиво и динамично. Фанаты могли заметить, что местами картинка по стилю будто бы ближе к той, что была в сезонах студии Wit (особенно в последнем рывке Леви и Микасы), и не ошибутся — к постановке эпизода вернулся Арифуми Имаи, ветеран анимации «Титанов», за плечами которого легендарная погоня Леви и Кенни, а также битва Леви против Зика в третьем сезоне.

Пока ребята сражаются с различными историческими оболочками Девяти (у многих из них, к слову, интересные дизайны), созданными Эреном, нам показывают ещё одну сцену, которая никак не двигает сюжет, но определяет весь сериал в целом. И я не про виды разных стран и народов, растаптываемых титанами, хотя это, безусловно, захватывает. Гул толкает толпу людей к обрыву. Женщина падает, но отдаёт своего младенца. Падающие люди передают его назад. Без лишних слов, хоть сейчас картину в галерею вешай.

Армин, захваченный в плен, обнаруживает себя в Путях, где беседует с Зиком о том же самом, что движет всеми нами, и о том, насколько незначительны порой эти вещи. Можно, конечно, пожурить Исаяму за то, что он проговаривает всё уж слишком в лоб, но, вероятно, это самое подходящее время. Тем более что таким образом философия Армина добирается и до нигилистской души Зика (а ещё ранее до Энни), и до остальных обладателей силы титанов. И до ещё одного особо важного слушателя, но об этом чуть позже.

После взрыва и убийства Зика Гул Земли останавливается. «Источник всего живого» вновь пытается соединиться с Эреном и распыляет спинномозговой газ по всей крепости. С одной стороны, это хороший момент, повышающий ставки и накаляющий отчаяние до предела, — марлийские воины только обрадовались встрече с родителями, которые оказались живы, чтобы тут же потерять их навсегда. С другой стороны, его почти тут же обращают вспять, тем самым подчёркивая неуютный для всего этого сражения факт: никто не погиб. Кроме братьев Йегер и восьмидесяти процентов человечества, разумеется.

Да, сложно спорить с тем, что у выходцев из 104-го кадетского корпуса всегда была прочная сюжетная броня, но они не сильно выделялись на фоне кучи умирающих второстепенных персонажей. А вот сейчас, в главной битве человечества, отдуваться было попросту некому. Жаль, Исаяме не хватило смелости героически закончить жизнь, например, Жана — тогда его арка завершилась бы идеально. Что поделать, если это любимый персонаж автора. Да, таким и был замысел Эрена, который после Саши не хотел никого терять. Но чтобы совсем никто, да в мире «Атаки титанов» — ну как так-то?! Спасибо хоть за то, что аниме-версия поступает со зрителем честнее. В манге фальшивая смерть людей от газа была жутким клиффхэнгером, подло обманывающим читателя через месяц ожидания.

Долгий сон

Перед самым отрубанием головы (и потрясающим полётом к ней) наш антагонист дарит Микасе последний подарок — воспоминания о четырёх несуществующих годах вместе. Именно они и привиделись Эрену под деревом в самом первом эпизоде. Как позже выяснится, это не был какой-то хитроумный план или что-либо ещё. Эрен просто понадеялся, что этого будет достаточно для того, чтобы она его отпустила. Но как Аккерман не может лишиться воспоминаний (вот почему, кстати, её видение возникло здесь, а не на корабле, как у Армина), так и Микаса неспособна перестать любить Эрена. Однако, даже будучи рабыней своего чувства, девушка не раз доказывала, что она сильна и, ещё важнее, свободна. Именно это помогает Микасе сделать последний шаг и взмахнуть клинком.

Давайте ненадолго отвлечёмся. Прародительница Имир в раннем возрасте потеряла всех близких и стала рабом. Рабом до такой степени, что этого не изменила даже полученная ей божественная сила. Господин подарил Имир детей и создал связь, которую девочка приняла за столь желанную близость. Она не могла его ослушаться даже после смерти.

Две тысячи лет спустя один молодой элдиец напомнит ей, что она просто человек, а не демон и не богиня, и у неё есть свобода воли. Та самая, которая когда-то подтолкнула девочку открыть загон для свиней. Имир согласится поддержать юношу, увидевшего в ней личность.

Позже друг этого элдийца, почему-то враждующий с ним, расскажет о ценности жизни и человечности, отчего Имир захочет остановить Гул Земли и разбудит старых товарищей этого друга. И в самом конце одна девушка, хоть её связь с элдийским юношей и прочна, сможет её оборвать. Имир посмотрит на жизнь этой девушки сквозь время (вызывая у той приступы мигрени) и осознает, что и она может отпустить ту связь, которая удерживала её две тысячи лет.

Исаяма-сенсей никогда ничего не рисует просто так, и силуэт Имир, наблюдающей за героями в течение последних эпизодов, — не исключение. Удивляет то, как блистательно он прописывает персонажа без единой реплики. Сюжет прародительницы тесно связан с образами всех трёх главных героев, которые своими жизнями, своим выбором добились исчезновения силы титанов. Ну не прекрасно ли?

Последним крупным эпизодом становится разговор Эрена с Армином за несколько часов до битвы. Но он же и разговор после, ведь Армин вспомнит о нём только после смерти друга. Это очень красивый (и визуально, и сюжетно) момент, позволяющий героям остановиться, оглянуться назад и выяснить отношения. Ну а нам получить ответы на оставшиеся вопросы. Эрен в кои-то веки снимает злодейскую маску, открывает душу и даже по-детски плачется в жилетку. Удивительно, как многие читатели посчитали это out-of-character, хотя всё совсем наоборот. Как и в случае Имир, Эрен никогда не был богом, вершителем судеб, спасителем человеческой расы. Он был просто маленьким мальчиком, озлобленным на страшный мир.

Но там, где один видит беспросветную тьму, другой хранит частицы света — вопреки всему, Армин всегда будет благодарен Эрену за то, что стал его другом и показал ему мир за стеной. В манге, к слову, Армин говорит всё то же самое, но вот формулировка мысли Исаяму тогда подвела — из-за этого действительно могло показаться, будто он искренне благодарит Эрена за совершённый геноцид. Именно эту сцену аниме-сериал больше всего преображает, исправляя такие оплошности, а также добавляя некоторые детали.

Эрен прекрасно понимает, что должен быть наказан за свои преступления. И самым большим наказанием становится жуткое осознание того, что в стремлении достичь намеченного он сам же с помощью силы Прародителя (которая сливает воедино прошлое, настоящее и будущее) направил Дину Фритц сожрать собственную мать и тем самым спасти Бертольда. Так конец персонажа трагично закольцовывается с началом его истории.

Под конец нам показывают, что в недалёком будущем делают все выжившие герои. Как бы ни было грустно осознавать, но Исаяма прав — что бы мы ни делали, люди всегда найдут, за что перегрызть друг другу глотки. В наших силах лишь не сдаваться и делать всё возможное, чтобы удерживать хрупкий мир как снаружи, так и внутри нас самих.

Последний кадр аниме (как и манги) ставит зрителя в тупик — неужели сила титанов осталась? Значит, всё было зря? Отнюдь, ведь наши герои добились своего и прожили в свободном мире спокойную жизнь, умерев от старости. А о том, что с миром будет через двадцать тысяч лет, пускай волнуются боги.

И всё же давайте немного поспекулируем, ведь, напомню ещё раз, Исаяма никогда ничего не рисует просто так. Последний кадр почти зеркально отражает свою раннюю версию, там, где дерево находит Имир. Мальчик не ранен, собака не гонится за ним, чтобы загрызть, а следует рядом как напарник. В место, куда прародительница падала с единственной мыслью выжить, новый герой заходит из любопытства. «Источник всего живого» никогда не был злой сущностью. И как знать — если источником божественной силы станет не страх и отчаяние, а его антипод, куда это приведёт человечество?

* * *

Финал «Атаки титанов», без сомнения, эмоционально-центричный, но нелогичным он оттого не становится — все точки и чёрточки соединяются вместе, пускай и не всегда элегантно. А открытость к интерпретации местами делает его ещё лучше. В итоге образуется красивое полотно. Напоследок оставим небольшой совет — этот аниме-сериал надо обязательно пересмотреть. Зная наперед все сюжетные ружья автора, вы увидите, как великолепно и по-новому раскрываются многие сцены и герои, а почти неуловимые детали становятся ярче. После этого хочется лишь поблагодарить Исаяму-сенсея, а также студии Wit и MAPPA за такое увлекательное и насыщенное путешествие длиной в десять лет.