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    #обзор сериала #Стивен Кинг

    «Чепелуэйт»: что не так с новым сериалом по Стивену Кингу?

    28 октября 2021
    28.10.2021
    16100
    3 минуты на чтение
    #обзор сериала #Стивен Кинг
    Черновик 919

    2021 год оказался не самым удачным для экранизаций Стивена Кинга. «Противостояние» бесславно кануло в лету, «История Лизи» оказалась визуально любопытным, но чересчур затянутым сериалом с копеечным сюжетом. Третья попытка — «Чепелуэйт», на этот раз экранизация не монументального романа, а скромного рассказа из тех, что не сразу придут на ум, когда вспоминаешь произведения Кинга. Получилось ли на этот раз? Давайте разбираться.

    Chapelwaite

    Жанр: ужасы, детектив
    Шоураннеры: Джейсон Филарди, Питер Филарди
    В ролях: Эдриан Броуди, Эмили Хэмпшир, Дженнифер Энс, Хью Томпсон, Горд Рэнд
    Продолжительность: 10 эпизодов по 60 минут
    Премьерный показ: 23 августа — 18 октября 2021, Epix
    Похоже на:
    «Полуночная месса»
    «Страна Лавкрафта»
    «Призрак дома на холме»

     

    Рассказ «Поселение Иерусалим» — дань уважения готическим романам XVIII–XIX веков, многие из которых повествуют о любимой Кингом Новой Англии. В тексте прямо упоминается Анна Радклиф, популярная британская писательница тех лет, но наиболее очевидное влияние на рассказ оказали Натаниэль Готорн («Дом о семи фронтонах») и Эдгар По, чьи идеи во многом перенял сначала Говард Лавкрафт, еще один певец Новой Англии, а затем и Стивен Кинг. 

    Действие рассказа и сериала происходит в 1850 году в вымышленной деревне Причер Корнерс, что в штате Мэн. В книге вдовец Чарльз Бун и его секретарь Кэлвин после смерти жены Буна переезжают в родовое поместье Чепелуэйт, находящееся в часе езды от деревни Причер Корнерс. В сериале вступление довольно сильно изменено: Буна (Эдриан Броуди) вместо слуги сопровождают трое детей от покойной жены, родившейся на островах Тихого океана. Этот состав позволяет «Чепелуэйту» поговорить о расовых предрассудках, распространенных в Америке XIX века.

    «Чепелуэйт»: что не так с новым сериалом по Стивену Кингу? 1

    Впрочем, недостатка в ненависти окружающих у Чарльза Буна и так бы не было. Прибыв в Причер Корнерс, он узнает, что его кузен Стивен, владевший поместьем Чепелуэйт, умер, а фамилия Бунов в городке считается чуть ли не ругательством. Бун не желает каяться в грехах своих родственников и исповедоваться, за что его семью подвергают еще большему остракизму.

    Чарльз вроде бы удивлён такому повороту событий, но мы с самого начала знаем, что история династии Бунов куда темнее, чем тот пытается показать. В детстве его едва не убил отец-социопат, утверждавший, что этим убийством принесёт миру пользу. У кузена, по-видимому, тоже были не все дома. Что это — сумасшествие, передающееся по наследству? Чистая случайность? Или само поместье Чепелуэйт обладает таинственной и мрачной силой?

    Черновик 920

    Ответа вы будете ждать долго. В отличие от короткого рассказа, «Чепелуэйт» насыщен второстепенными персонажами и сюжетными линиями. Так, в самом начале нас познакомят с девушкой по имени Ребекка Морган (Эмили Хэмпшир), мечтающей стать писательницей ужасов. Она устраивается гувернанткой в поместье Чепелуэйт — поскольку предыдущая, работавшая на прошлого хозяина, наотрез отказывается ступать на порог.

    Идея добавить в историю о «проклятом доме» помощницу, домоправительницу, секретаря, чтобы показать взгляд со стороны, не нова — вспомните хотя бы классическую «Повесть чёрной печати» Артура Мэкена. Но, введя множество персонажей, разбавив основную сюжетную линию о выродившейся аристократической семье множеством других смыслов, сериал потерял основную тему. Мы увидим споры о религии, осуждение расизма, хоррор-эпизоды, местами пугающие, местами кровавые, а где-то даже роман воспитания — детям Чарльза Буна и их отношениям со сверстниками уделено немало времени. В результате сериал по короткому рассказу тянется дольше, чем «Противостояние», — а то была экранизация книги почти в полторы тысячи страниц!

    Черновик 918

    Питер и Джейсон Филарди, сценаристы «Папе снова 17» и «Коматозников», явно не обладают талантом Стивена Кинга и не способны превратить крошечный лавкрафтианский хоррор в масштабную историю падения аристократической семьи. Но кто-то на кабельном канале Epix решил, что они могут стать следующими Крейгами Мейзинами («Чернобыль»), и запустил сериал в производство.

    К сожалению, у них не вышло. Нужно быть Стивеном Кингом, чтобы на протяжении сотен страниц и десятков минут говорить обо всем одинаково интересно. «Чепелуэйт» же кидает из стороны в сторону: он одновременно подражает Кингу и всем его учителям, паразитирует на кровавых эпизодах и намеренном сгущении красок (чего стоит эпизод в психбольнице — да, и она тут тоже есть), использует сюжет о таинственной болезни и показывает одержимых девушек на пустынных ночных дорогах, бросает в бой вампиров и устраивает лунные затмения в стиле Лавкрафта, не забывая добавить отсылок к самому Кингу — вроде эпизода, где отец семейства крушит стены топором. И подает всё это со звериной серьезностью.

    «Чепелуэйт»: что не так с новым сериалом по Стивену Кингу?

    «Чепелуэйту» удалось собрать избитые хоррор-клише в более-менее связную историю, а неплохая музыка поддерживает атмосферу. Но в результате сериал — сборная солянка всего, на чем строится творчество маэстро ужаса, — кажется фанфиком по мотивам Кинга. 

    Крайне растянутый сериал по мотивам рассказа Стивена Кинга, копирующий идеи множества других фильмов. В «Чепелуэйте», как говаривал Бильбо Бэггинс, «слишком мало масла для такого большого куска хлеба». Этот год показал, что экранизации Кинга не становятся лучше, если сценаристы разбавляют авторский текст вторичными идеями, чтобы добить до 10-часового формата. Неудача сразу нескольких проектов по произведениям великого и ужасного должна показать авторам будущих адаптаций (а их ожидается немало), что работает хорошо, а что плохо. Сделают ли авторы выводы — увидим в следующем году.

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