«Чепелуэйт»: что не так с новым сериалом по Стивену Кингу?

2021 год оказался не самым удачным для экранизаций Стивена Кинга. «Противостояние» бесславно кануло в лету, «История Лизи» оказалась визуально любопытным, но чересчур затянутым сериалом с копеечным сюжетом. Третья попытка — «Чепелуэйт», на этот раз экранизация не монументального романа, а скромного рассказа из тех, что не сразу придут на ум, когда вспоминаешь произведения Кинга. Получилось ли на этот раз? Давайте разбираться.

Chapelwaite Жанр: ужасы, детектив

Шоураннеры: Джейсон Филарди, Питер Филарди

В ролях: Эдриан Броуди, Эмили Хэмпшир, Дженнифер Энс, Хью Томпсон, Горд Рэнд

Продолжительность: 10 эпизодов по 60 минут

Премьерный показ: 23 августа — 18 октября 2021, Epix

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Рассказ «Поселение Иерусалим» — дань уважения готическим романам XVIII–XIX веков, многие из которых повествуют о любимой Кингом Новой Англии. В тексте прямо упоминается Анна Радклиф, популярная британская писательница тех лет, но наиболее очевидное влияние на рассказ оказали Натаниэль Готорн («Дом о семи фронтонах») и Эдгар По, чьи идеи во многом перенял сначала Говард Лавкрафт, еще один певец Новой Англии, а затем и Стивен Кинг.

Действие рассказа и сериала происходит в 1850 году в вымышленной деревне Причер Корнерс, что в штате Мэн. В книге вдовец Чарльз Бун и его секретарь Кэлвин после смерти жены Буна переезжают в родовое поместье Чепелуэйт, находящееся в часе езды от деревни Причер Корнерс. В сериале вступление довольно сильно изменено: Буна (Эдриан Броуди) вместо слуги сопровождают трое детей от покойной жены, родившейся на островах Тихого океана. Этот состав позволяет «Чепелуэйту» поговорить о расовых предрассудках, распространенных в Америке XIX века.

Впрочем, недостатка в ненависти окружающих у Чарльза Буна и так бы не было. Прибыв в Причер Корнерс, он узнает, что его кузен Стивен, владевший поместьем Чепелуэйт, умер, а фамилия Бунов в городке считается чуть ли не ругательством. Бун не желает каяться в грехах своих родственников и исповедоваться, за что его семью подвергают еще большему остракизму.

Чарльз вроде бы удивлён такому повороту событий, но мы с самого начала знаем, что история династии Бунов куда темнее, чем тот пытается показать. В детстве его едва не убил отец-социопат, утверждавший, что этим убийством принесёт миру пользу. У кузена, по-видимому, тоже были не все дома. Что это — сумасшествие, передающееся по наследству? Чистая случайность? Или само поместье Чепелуэйт обладает таинственной и мрачной силой?

Ответа вы будете ждать долго. В отличие от короткого рассказа, «Чепелуэйт» насыщен второстепенными персонажами и сюжетными линиями. Так, в самом начале нас познакомят с девушкой по имени Ребекка Морган (Эмили Хэмпшир), мечтающей стать писательницей ужасов. Она устраивается гувернанткой в поместье Чепелуэйт — поскольку предыдущая, работавшая на прошлого хозяина, наотрез отказывается ступать на порог.

Идея добавить в историю о «проклятом доме» помощницу, домоправительницу, секретаря, чтобы показать взгляд со стороны, не нова — вспомните хотя бы классическую «Повесть чёрной печати» Артура Мэкена. Но, введя множество персонажей, разбавив основную сюжетную линию о выродившейся аристократической семье множеством других смыслов, сериал потерял основную тему. Мы увидим споры о религии, осуждение расизма, хоррор-эпизоды, местами пугающие, местами кровавые, а где-то даже роман воспитания — детям Чарльза Буна и их отношениям со сверстниками уделено немало времени. В результате сериал по короткому рассказу тянется дольше, чем «Противостояние», — а то была экранизация книги почти в полторы тысячи страниц!

Питер и Джейсон Филарди, сценаристы «Папе снова 17» и «Коматозников», явно не обладают талантом Стивена Кинга и не способны превратить крошечный лавкрафтианский хоррор в масштабную историю падения аристократической семьи. Но кто-то на кабельном канале Epix решил, что они могут стать следующими Крейгами Мейзинами («Чернобыль»), и запустил сериал в производство.

К сожалению, у них не вышло. Нужно быть Стивеном Кингом, чтобы на протяжении сотен страниц и десятков минут говорить обо всем одинаково интересно. «Чепелуэйт» же кидает из стороны в сторону: он одновременно подражает Кингу и всем его учителям, паразитирует на кровавых эпизодах и намеренном сгущении красок (чего стоит эпизод в психбольнице — да, и она тут тоже есть), использует сюжет о таинственной болезни и показывает одержимых девушек на пустынных ночных дорогах, бросает в бой вампиров и устраивает лунные затмения в стиле Лавкрафта, не забывая добавить отсылок к самому Кингу — вроде эпизода, где отец семейства крушит стены топором. И подает всё это со звериной серьезностью.

«Чепелуэйту» удалось собрать избитые хоррор-клише в более-менее связную историю, а неплохая музыка поддерживает атмосферу. Но в результате сериал — сборная солянка всего, на чем строится творчество маэстро ужаса, — кажется фанфиком по мотивам Кинга.