Какие новые сериалы смотреть в октябре 2023? Дом Ашеров, Ужастики, Карпентер и Vertigo

Вы ещё не вылезли из-под тёплого одеяла? Тогда переключайте канал и приступайте ко второй части нашего дайджеста — тут только живые сериалы и только новинки. Да, сериалов так много, что чайную кружку придётся обновить… Смотрим «Падение дома Ашеров» от Майка Флэнагана («Призраки дома на холме»), «Ужастики» по книгам Роберта Стайна, документалку про полтергейста в Энфилде, хоррор-антологию от Джона Карпентера, турецкую версию «Франкенштейна», экранизацию хронофантастики от Vertigo и многое другое.

Падение дома Ашеров

The Fall of the House of Usher

Что? Мистическая семейная драма, мини-сериал по мотивам рассказа Эдгара По.

Когда и где? С 12 октября на Netflix.

О чём? О конфликтах и проблемах в крупном семейном бизнесе — коррумпированной фармацевтической компании, которая известна беспринципностью и неэтичностью. После трагичного случая, связанного с компанией, семья будто оказывается проклята: дети исполнительного директора начинают загадочно и жестоко умирать. Теперь директору предстоит столкнуться с призраками своего таинственного прошлого, о котором лучше никому не знать.

Что это будет? Уж точно не классическая экранизация знаменитого рассказа, коих уже десятки. Действие переносится в современность, а в центре внимания снова дисфункциональная семья — прямо как в одной из прошлых работ шоураннера Майкла Флэнагана, «Призраках дома на холме».

Одни критики говорят, что в результате получился невразумительный сезон драмы «Наследники», выпущенный к Хэллоуину. Другие же считают, что «Падение дома Ашеров» помогло освежить классические рассказы и позволило Флэнагану в последний раз посиять на Netflix. Итоговый предварительный результат — 76 баллов на Metacritic. А вот реакция зрителей может оказаться не столь тёплой: каждый последующий проект Флэнагана для Netflix привлекал всё меньше внимания, а «Клуб полуночников» и вовсе закрыли почти сразу после выхода первого сезона.

Ужастики

Goosebumps

Что? Подростковые ужасы, адаптация произведений Р. Л. Стайна.

Когда и где? С 13 октября на Disney+.

О чём? О группе школьников из небольшого городка. Именно они волею случая первые замечают, что в городе происходит что-то не то, и вскоре выясняют, что виной всему сверхъестественные силы. Героям предстоит действовать вместе, ведь под удар таинственного зла из прошлого могут попасть их друзья, знакомые и даже родители.

Что это будет? Ещё один подростковый ужастик, которые в последнее время без устали штампует Netflix (например, «Улица страха» или «Ночные тетради»). Disney решила зайти с козырей и взяла за основу произведения Короля детских страшилок — Роберта Стайна (даже более плодовитого, чем Стивен Кинг, Король ужасов для взрослых). Сериал — не экранизация какого-то конкретного сюжета, а адаптация сразу нескольких историй писателя. Жаль, «Дьявольской крови» по тизеру не видно! Главную роль исполнил Джастин Лонг («Идиократия», «Затащи меня в ад», «Варвар»).

А ещё был такой фильм Ужастики: смешные, но не страшные Как если бы по «Джуманджи» и «Гремлинам» прошлась цензура.

Тела

Bodies

Что? Британский хронофантастический детектив, экранизация комикса Vertigo.

Когда и где? С 19 октября на Netflix.

О чём? О загадочном преступлении, которое протянулось во времени более чем на 150 лет. Четыре детектива в разные времена — в 1890-м, 1941-м, 2023-м и 2053-м — находят в одном и том же месте тело около Вайтчепела. Об убийце ничего не известно, но, кажется, он только начинает кровавую жатву. Опираясь на безумную теорию о путешествии во времени, детективы будущего находят свидетельства того, что преступление уже совершалось в прошлом. А вскоре они выходят на след заговора, угрожающего всему Соединённому королевству!

Что это будет? Что-то в духе «Пришельцев из прошлого», только в нуарном антураже. Сериал выглядит как минимум свежо на фоне многих релизов Netflix (о которых уже сам Netflix шутит, что они написаны нейросетью). Это экранизация одноимённого мини-комикса из восемь выпусков Vertigo от Си Спенсер.

Проектом занимается британский сценарист Пол Томалин, который уже собаку съел на детективной драме, да ещё и с фантастическим уклоном: он писал эпизод «Торчвуда», и он работал над вторым сезоном «Хроник Франкенштейна» с Шоном Бином в главной роли, где переосмыслялась классика Мэри Шелли. Судя по трейлеру, теперь Томалин займётся интерпретацией Джека-потрошителя. Избито, но надеемся, сценаристу хватит мастерства подать эту историю интересно! Главные роли исполнили Амака Окафор («Лучшие дни»), Кайл Соллер («Андор»), Стивен Грэм («Ирландец»).

Энфилдский полтергейст

The Enfield Poltergeist

Что? Документальный мини-сериал.

Когда и где? С 27 октября на Apple TV+.

О чём? Об очередном уникальном взгляде (разумеется, основанном на секретных и ранее не опубликованных документах) на феномен «Энфилдского полтергейста» — историю о сверхъестественных явлениях, которые якобы произошли в Великобритании в 1970-х. Тогда две сестры, девочки 11 и 14 лет, заявляли об аномалиях и одержимости. История получила такую широкую огласку, что ею заинтересовались экстрасенсы и специалисты по паранормальному. А позже события даже легли в основу второй части «Заклятия».

Что это будет? Что-то вроде попытки реконструировать события тех дней. По всей видимости, команда сериала не ставит цель попытаться спустя полвека кого-то убедить в том, было это на самом деле или нет (хотя скептики уже давным-давно развенчали «феномен»). Авторы просто создают такую же комнату, в которой будут звучать записи тех самых девочек. Впрочем, судя по трейлеру, команда осознаёт, что подходить к теме стоит всё же с долей иронии.

Ещё фильм по мотивам этой истории «Заклятие 2»: как фильм переврал реальные события Новый фильм ужасов снят качественно и увлекательно. Но не верьте ни единому слову насчёт «подлинной истории».

Крики в пригороде

John Carpenter’s Suburban Screams

Что? Антология ужасов по мотивам реальных историй.

Когда и где? С 13 октября на Peacock.

О чём? О пугающих историях, записанных со слов жертв и очевидцев. Страшная байка про маньяка в маске кролика, который крушил машины. Россказни про мрачный дом, где происходили какие-то аномалии. И ещё несколько подобных историй.

Что это будет? Не так важно, что это будет, важно, кто за это отвечает. Антологию помог снять сам Джон Карпентер, это его первый проект за 13 лет. Он срежиссировал один эпизод, выступил продюсером и записал заглавную композицию.

А сам сериал будет воспроизводить истории, опираясь на художественные вставки, архивные видеоматериалы и вырезки из газет того времени. И всё это — с пасторальными видами американских пригородов.

Существо

Creature / Yaratilan

Что? Турецкая мистическая драма, мини-сериал.

Когда и где? С 20 октября на Netflix.

О чём? О Стамбуле времён Османской империи. Одного из выдающихся учёных настигает трагедия, и его ученик решает продолжить дело наставника. Он собирается закончить исследование, но ему придётся столкнуться с ужасающими последствиями.

Что это будет? Пересказ «Франкенштейна» в мрачных тонах и весьма нетривиальном сеттинге. При этом атмосфера и напряжение, которые мы видим в трейлере, ощущаются по-настоящему международными, они понятны в любую эпоху. Режиссёром сериала выступил Чаган Ырмак («Йешильчам», «Королёк — птичка певчая»).

А ещё

«Задача трёх тел» — китайская экранизация научно-фантастического романа Лю Цысиня станет доступна на «Кинопоиске». Первый сезон в 30 эпизодов пересказывает события первой книги трилогии, где автор повествует о череде самоубийств среди учёных фундаментальной науки. Китайские спецслужбы обращаются за помощью к учёному-нанотехнологу Вану Мяо, который может быть связан с происходящим. Можно смотреть с 28 октября.

«Ночной оборотень» — год назад, на Хэллоуин, Marvel выпустила чёрно-белый хоррор-спецэпизод, который представлял новых персонажей и углублялся в мистическую сторону киновселенной. Снятый композитором Майклом Джаккино (писал музыку к «Доктору Стрэнджу») эпизод отдавал дань уважения классическим фильмам ужасов. Теперь студия решила выпустить «раскрашенную» версию эпизода. Не потеряет ли он шарм, узнаем 20 октября на Disney+.