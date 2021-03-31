Новинки сериалов в апреле 2021 года: царьпанк, викторианские супергероини и король шаманов

Весна наконец вступает в свои права: светит солнышко, распускаются цветочки, а снег тает и превращается в грязь. Как насчёт провести пару свободных вечеров перед экраном, а не на промозглой улице? А когда досмотрите — глядишь, и погода наладится. В этом месяце нас ждёт несколько громких новинок: стимпанк-драма «Невероятные» о женщинах со сверхспособностями, экранизация фэнтези-цикла Ли Бардуго «Тень и кости», финальный сезон «Бесконечного поезда» и новая версия «Короля шаманов».

Невероятные

The Nevers

Когда и где? С 11 апреля на HBO (в России — c 12 апреля на «Амедиатеке»).

Что? Фантастическая драма.

О чём? О нескольких женщинах викторианской эпохи, которые благодаря невероятному событию обрели сверхъестественные силы. Они находятся в большой опасности. Таинственная вдова Амалия Тру и изобретательница Пенанс Адэр готовятся вскоре открыть «приют», где будут собирать под одной крышей одарённых дам, чтобы их защитить.

Чего ждём? Сплав «Людей Икс» и «Дома странных детей мисс Перегрин» в антураже Лондона конца XIX века с элементами стимпанка. Трейлер выглядит многообещающе и эффектно.

«Невероятными» несколько лет занимался Джосс Уидон, создатель «Светлячка», «Баффи» и «Мстителей». Первоначально на HBO рассчитывали выпустить сезон из 10 эпизодов, но из-за пандемии и скандалов вокруг Уидона отснять успели только шесть. Осенью режиссёр покинул проект, и на его место пришла сценаристка Филиппа Гослетт («Как разговаривать с девушками на вечеринках»), которая продолжила работу. HBO решил весной выпустить первые шесть эпизодов, а остальные, уже от Гослетт, показать осенью.

Тень и кость

Shadow and Bone

Когда и где? Все эпизоды выйдут 23 апреля на Netflix (в России — там же).

Что? Плутовское фэнтези, экранизация романов Ли Бардуго.

О чём? О попытках спасти некогда великую страну Равку, ныне разделённую Тенистым каньоном — полосой непроницаемой тьмы, которая кишит чудовищами. Спасти родину предстоит сироте Алине Старковой. Когда на её лучшего друга Мала нападают, она открывает в себе невероятные магические силы. Девушку приглашают в королевский дворец, где её будут обучать в элитном колдовском сообществе. Её наставником станет загадочный глава магов Дарклинг.

Чего ждём? Подростковый сериал Netflix об избранной, с колдовством, красивыми мальчиками и девочками, толикой интриги и приключениями, — типичный во всём, кроме псевдославянского колорита.

Создатели адаптируют первые романы сразу двух подциклов «Гришавёрса» — собственно, «Тень и кость» об Алине и «Шестёрку воронов» о преступнике-вундеркинде Казе Бреккере. В книгах линии особо не пересекались, посмотрим, что придумают авторы.

Шоураннером и сценаристом двух из восьми серий выступает Эрик Хайссерер, который занимался ну очень разными проектами: от перезапусков «Кошмара на улице Вязов» и «Нечто», триллеров «И гаснет свет» и «Птичий короб» до тепло принятого критиками «Прибытия» Вильнёва. Алину сыграла Джесси Мей Ли, Каза — Фредди Картер, а Дарклинга — Бен Барнс («Мир Дикого Запада», «Каратель»).

Король шаманов

Shaman King

Когда? С 1 апреля 2021 года на TV Tokyo, позднее на Netflix (в России — там же).

Что? Приключенческая фантастика, сёнэн.

О чём? Каждые 500 лет проходит Турнир шаманов, в котором участники борются за звание Короля шаманов. Чемпион сольётся с Королём духов и обретёт безграничную власть. Среди претендентов — ленивый и безмятежный Йо Асакура, вступивший в борьбу, только чтобы стать звездой и ничего потом не делать. Однако вскоре он понимает, что обязан победить. Ведь если не он, то Королём шаманов станет его брат-близнец Хао, вознамерившийся уничтожить всё человечество из-за того, что оно губит планету.

Чего ждём? Более точной адаптации оригинальной манги. Старое аниме поначалу не сильно расходилось с первоисточником, однако ближе к финалу в нём не осталось ничего, кроме отсебятины. Зрители наконец увидят истинную концовку и много других захватывающих сюжетных арок. Большинство сэйю вернутся к своим ролям, разве что актёр озвучки Йо сменился — в новой экранизации голос ему подарит Йоко Хиаса (Диана из «Академии ведьмочек»). За постановку отвечает Джоджи Фурута, снявший второй сезон «Семи смертных грехов», а сценарий писал Сёдзи Ёнэмура, который приложил руку к «Берсерку» и «Ван-Пису».

Бесконечный поезд, 4-й сезон

Infinity Train

Когда и где? С 15 апреля на HBO Max (в России — неизвестно).

Что? Психологическая фантастика.

О чём? О проблемных подростках, которые волею судеб становятся пассажирами Бесконечного поезда. Сюрреалистичный транспорт, состоящий из множества вагонов с разными мирами, призван помочь героям разобраться в себе. Поезд уже помог нескольким подросткам — теперь на очереди история двух друзей детства, всегда мечтавшим стать рок-музыкантами и покорить большую сцену!

Чего ждём? Вот теперь — точно финал. Поклонники мультсериала попрощались с персонажами и миром Поезда после третьего, самого эффектного и эмоционального сезона, но оказалось, что HBO Max приберегла для них ещё один сезон. Следующего не будет, команда уже разошлась по другим проектам.

Четвёртый сезон вряд ли даст ответы на все-все вопросы (а накопилось их немало), но если он окажется хотя бы немного похож на прошлый, то всё не зря.

Игрушка для взрослых

Made for Love

Когда и где? С 1 апреля на HBO Max (в России — со 2 апреля на more.tv).

Что? Социальная драма.

О чём? О девушке Хэйзел Грин, которая десять лет пробыла замужем за миллиардером-мизантропом. Однажды ей осточертел брак, она устала от выходок супруга и решила сбежать за сотни километров, для чего даже поменяла имидж. Однако это не помогло — вскоре выяснилось, что бывший возлюбленный вживил ей в мозг высокотехнологичный чип, позволяющий отслеживать её местонахождение и «считывать» эмоции.

Чего ждём? Социальной фантастики об отношениях в духе «Человека-невидимки», но более эмоциональной и стильной, с нотками чёрного юмора. «Сделанную для любви» сыграла Кристин Милиоти («Как я встретил вашу маму», «Зависнуть в Палм-Спрингс»), помимо неё в сериале сыграли Рэй Романо, Нома Думезвени и Билли Магнуссен.

Шоураннером выступила Кристина Ли («В поиске»), режиссёрами — С. Дж. Кларксон («Декстер», «Банши», «Винил»), Алетеа Джонс («Послания из другого мира», «Куколка») и Стефани Коун («Уэйн», «Куколка»). Над сценариями работали Патрик Соммервилл («Оставленные», «Маньяк») и Дин Бакопулос («Не возвращайся с Луны»).

Рассказ служанки, 4 сезон

The Handmaid’s Tale

Когда и где? С 28 апреля на Hulu (в России — с 29 апреля на more.tv).

Что? Социальная драма.

О чём? О революции и борьбе за права женщин в Республике Галаад. Сопротивление вооружается, грядёт кровопролитный конфликт — в результате порядки в стране раз и навсегда изменятся. Но удастся ли при этом участницам сопротивления сохранить ценности, ради которых они боролись, — или жажда мести и справедливости целиком их поглотят?

Чего ждём? Неизбежных последствий, с которыми столкнутся героини. В центре повествования по-прежнему Джун и её дочь — женщине только предстоит её вернуть. Линия героини Элизабет Мосс уже достигла пика, рано или поздно авторам придётся её как-то вывести — и мы сомневаемся, что её история закончится бескровно. К слову, сама актриса выступила сорежиссёром третьего эпизода. Мосс шутила, что самым сложным оказалось отснять сцены с самой собой — актрисой, которая «славится своей требовательностью».

О сериале «Рассказ служанки»: феминистская антиутопия Сериал по книге об Америке будущего, где женщин превратили в рабынь, смотрится как красивое артхаусное кино.

Они

Them

Когда и где? С 9 апреля на Amazon Prime Video (в России — там же).

Что? Хоррор-антология.

О чём? Об американских страхах и терроре. Действие первого сезона разворачивается в 1950-е вокруг чёрной семьи, супругов Альфреда и Лаки Эмори, которые переезжают из Северной Каролины в «белый» район Лос-Анджелеса. Здесь паре предстоит столкнуться с ненавистью — как реальной, так и сверхъестественной.

Чего ждём? Чего-то среднего между триллером «Мы» и сериалами «Американская история ужасов» и «Страна Лавкрафта». Авторы продолжают исследовать ксенофобию в США и начать планируют с эпохи 1950-х.

Над сериалом работает сценарист и продюсер Литтл Марвин и исполнительный продюсер Лина Уэйт (Twenties, The Chi, а также «Мастер не на все руки», за который Уэйт получила «Эмми»). Главные роли исполнили Дебора Айоринде («Люк Кейдж»), Эшли Томас («24 часа: Наследие»), Элисон Пилл («Звездный путь: Пикар»), Шахади Райт Джозеф («Мы»), Мелоди Херд и Райан Квантен («Настоящая кровь»).

Бёрдгёрл

Birdgirl

Когда и где? С 4 апреля на Adult Swim (где в России — неизвестно).

Что? Анимационная взрослая супергеройская комедия, спин-офф «Харви Бёрдмана» (2000-2007).

О чём? О девушке-супергероине Джуди Кен Себбен (она же Бёрдгёрл), дочери знаменитого бизнесмена Фила Кена Себбена. Когда-то он держал большую юридическую контору Sebben & Sebben, где работал в том числе адвокат-супергерой Харви Бёрдман. К несчастью, Фил Кен Себбен умер, и теперь правление переходит в руки Джуди, которой предстоит навести там свои порядки. И это надо как-то сочетать с супергеройской карьерой!

Чего ждём? Обыгрывания как супергеройской тематики, так и корпоративной. Судя по трейлеру, где самой смешной шуткой было представление «Бёрдкота», получилось не особо занимательно.

А ещё

«Бигфут» (Sasquatch) — документальный мини-сериал журналиста-расследователя Дэвида Холтхоуза, который пытается разобраться в жестоком тройном убийстве 25-летней давности. Этот случай якобы списывали на некое мифическое существо. Стартует на Hulu 20 апреля.

«Ясукэ» (Yasuke) — аниме-сериал, посвящённый первому темнокожему самураю. И хотя речь пойдёт о реальной исторической фигуре, сюжет развернётся вокруг попыток Ясукэ защитить загадочную девушку от неких злых сил. За производство отвечают студия MAPPA («Магическая битва», четвёртый сезон «Атаки на титанов») и Лешон Томас («Гетто», «Приятели с пушками»). Все шесть эпизодов выйдут 29 апреля.