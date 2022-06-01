Третий эпизод «Звёздных войн» показал зрителям рождение Дарта Вейдера. Семнадцать лет спустя третий эпизод сериала «Оби-Ван Кеноби» показывает зрителям его восхождение. Если в детстве вы ощущали мурашки от зловещего дыхания через маску (разумеется, затаив своё дыхание), самое время приготовиться — несокрушимый владыка ситхов наконец-то посетил сериал собственной персоной. Да ещё в исполнении не какого-нибудь статиста в маске, а самого Хейдена Кристенсена.

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Осторожно, спойлеры!

Пробежимся по прошлым сериям. Инквизиторы — верные псы Вейдера — рыщут по всей галактике в поисках выживших джедаев. Слухи приводят их на далёкий и полный грубого, колючего и неприятного песка Татуин, где обустроил жилище Кеноби. Рива из отряда Инквизиторов решает выманить Бена и организует похищение маленькой Леи с Альдераана. Разумеется, Кеноби отправляется на поиски, ведь он «единственная надежда» приёмных родителей принцессы. След приводит его на индустриальную и светящуюся неоном планету Дайю, где бывший джедай отыскивает юную бунтарку. Они едва не попадают в лапы Инквизиторов, а затем беглецы садятся в транспортный корабль и отправляются по неизвестным координатам.

Третий эпизод наконец-то отвечает на вопрос, почему сериал называется «Оби-Ван Кеноби», а не, скажем, «Приключения Ривы и её друзей-Инквизиторов». Джедай не на периферии повествования, а прямо в центре, со всеми его переживаниями и рефлексией. Теперь он точно уверен, что Энакин жив. А Энакин уверен, что нужно дотянуться до бывшего наставника во что бы то ни стало. Дотянуться — и причинить столько боли, сколько пережил он сам.

Основное действие разворачивается на скалистой планете Мапузо (Империя превратила её в сплошной горнодобывающий узел), где Кеноби и юная Лея пытаются отыскать некого союзника. По ходу дела они сталкиваются с водителем-инородцем, отрядом штурмовиков и даже секундным видением Силы — но и этого мига фанатам достаточно, чтобы распознать ухмылочку Хейдена Кристенсена. Естественно, ничего хорошего этот образ не предвещает. Да, на пару часов беглецам удаётся перевести дух: они встречают имперскую служащую Талу (бесподобная Индира Варма), которая укрывает джедаев и им сочувствующих. Тала готова помочь Кеноби и Лее выбраться, отправить их поскорее на Альдераан, но… всё это бесполезно. Вейдер уже здесь.

Финальная часть эпизода, ради которой мы все здесь собрались, очаровывает и разочаровывает одновременно. Задумка и впрямь прекрасна. Владыка ситхов наступает беглецам на пятки, он неудержимая машина, в которой человеческого в буквальном и переносном смысле осталось немного. Полный ненависти, Вейдер уничтожает всё на пути, включая самого себя; пока ещё живое воплощение рока и ошибок Кеноби. И ночная сцена, в которой бывший джедай пытается спрятаться от своего прошлого, но то неизбежно его нагоняет — лучшее отражение того, что происходит в душе Кеноби. Он почти не пытается сражаться, только убежать, и подобный план, естественно, его подводит и загоняет в ловушку.

К сожалению, создателей сериала подводит постановка: она попросту не вытягивает отличную и амбициозную задумку. Вейдер, чуть ли не самое могущественное существо в галактике, пришёл испепелить бывшего учителя, но в его действиях не ощущается ни угрозы, ни гнева. Энакин, безусловно, беспощаден и устрашающ, в тёмных линзах шлема пляшет отражённое пламя. Но, увы, во всей сцене сквозит то ли нехватка бюджета, то ли неопытность. Из-за ночных съёмок в каком-то карьере (скорее всего, в павильоне с экранами, но сути не меняет) складывается впечатление, что постановщица Дебора Чоу стесняется заявить во всеуслышание: «Да, у нас тут Вейдер!» Хотелось бы увиденное списать на старческое кряхтение, ведь все мы помним, как выглядела последняя дуэль Вейдера и Кеноби. Но если старомодную нелепость можно оправдать возрастом, то здесь такие отмазки не покатят.

И всё же, за исключением противоречивого финала, эпизод определённо скорее удался, чем нет. И не только потому, что любое появление Вейдера — это праздник. Например, создатели чуть углубились в противостояние Инквизиторов, и теперь становится понятнее, что их своеобразный орден — сущий гадюшник, в котором каждый пытается выслужиться. А Вейдер и рад стравливать их друг с другом.

Плоды приносит и сюжетный ход «уставший от жизни старик защищает юного героя» — который раз, «Дисней», который раз! Юная Лея продолжает сыпать остроумными фразами, её образ отчасти помогает Кеноби принять ответственность, чтобы полноценно восстановить связь с Силой. Образ Бена как рефлексирующего джедая, частично отказавшегося от своего прошлого, тут рифмуется с образом постаревшего Люка Скайуокера из трилогии сиквелов. Что неудивительно, ведь Люк успел в своё время хотя бы недолго поучиться премудростям старого джедая.

Тема признания ошибок прошлого сквозит не только во внутреннем мире Кеноби, но и в мире вокруг. И лучше всего её воплощает пришедшая на помощь Тала. Парой фраз она признаётся, что когда-то начала работать на Империю, считая, что та борется за правое дело, но в итоге стало слишком поздно. Тала уверена, что каждый может выступить против нависшего зла и помогать людям, даже если это всего лишь создание маленьких островков безопасности — вроде того убежища, в котором спрятались Бен и Лея. Так, разговор о принятии ошибок и о личной ответственности превращается в разговор о важности социальных горизонтальных связей — единственной и естественной кооперации, которая позже станет искрой сопротивления. И Бену Кеноби в ней ещё предстоит сыграть самую важную роль.

* * *

Появление владыки Вейдера — это сюрприз, безусловно, приятный. Правда, половина пути пройдена, а обещанного матча-реванша мы не увидели (по крайней мере, язык не повернётся его таковым назвать). Впрочем, уже точно можно сказать, что основная борьба в сериале разворачивается не на световых мечах, а в душе старого джедая. И это бой для Оби-Вана Кеноби может стать даже сложнее, чем дуэль на Мустафаре.